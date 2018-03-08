美韩就与朝鲜对话的前景显现“谨慎乐观”，仍将举行联合军事演习-美称对朝“极限施压”政策不会改变

闫 洁（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普6日就与朝鲜对话的前景显现“谨慎乐观”，但拒绝说明是否会为对话设前提。美方官员同一天说，美韩仍将举行联合军事演习。

韩国总统文在寅7日重申，韩方现阶段所追求的“终极目标”是朝鲜半岛无核化，韩方不会在没有达成这一目标前停下脚步。

美方需要“多做功课”

文在寅首席特使、青瓦台国家安保室长郑义溶6日结束对朝鲜的访问后，在青瓦台召开新闻发布会，介绍访朝结果。他说，为磋商朝鲜半岛无核化和实现朝美关系正常化，朝方有意与美国对话。

特朗普同一天与到访的瑞典首相斯特凡·勒文一起见记者，在回应美朝对话前景时说，他觉得朝方与美方对话的意愿“真诚”，但拒绝说明是否会为对话设先决条件。

当天早些时候，特朗普借社交媒体接连发文，起初称“我们看看会发生什么”，附上一篇朝鲜最高领导人金正恩会见韩国特使团的新闻报道链接，稍后说“相关各方作出了认真努力，这是多年来第一次，世界在关注与期待”“（与朝方对话）也许是虚假希望，但无论局势朝什么方向发展，美方都做好准备”。

郑义溶定于8日启程前往美国，预计停留两天，向美方通报访朝结果并转达来自朝方的信息。

相比特朗普的略显“乐观”，一些美国高级官员就美朝对话前景更趋“谨慎”。

副总统迈克·彭斯当天说，无论美朝对话朝什么方向走，美国对朝“极限施压”的政策不会改变，“所有选项都在桌面上，除非我们看到（朝方采取）可信、可验证且切实的无核化举动，否则我方对朝姿态不会改变”。

依照美国国家情报总监丹·科茨的说法，美方需要在决定是否与朝方对话前“多做功课”。

韩追求“阶段性策略”

文在寅7日与韩国五大主要政党领导人会面，介绍特使团访朝结果。他说，朝鲜半岛实现和平与无核化的努力正处在“紧要关头”，“我们在起跑线上，说乐观为时尚早”。

文在寅重申，韩方追求的“终极目标”是半岛无核化，不会停留在要求朝方确保核不扩散或“核冻结”的层面。

“解除（朝方的）核项目是终极目标，”他说，“但考虑到即刻解除有困难，我觉得我们在达到‘解除阶段’以前，可以遵循一定的路线图。”

依照韩联社的说法，从文在寅表态看，事关要求朝鲜弃核，他追求“阶段性策略”，譬如让朝方在解除核项目前先暂停核武器和导弹试验。

郑义溶6日在记者会上说，朝方明确表示，只要消除对朝军事威胁、保障朝鲜体制安全，朝鲜没有理由拥有核武器。

美韩5月举行军演？

虽然半岛局势在外交层面显现进展，美韩仍将启动联合军演。

“在（平昌冬季）奥运会和残奥会之后，”美国政府一名不愿公开姓名的高级官员6日说，“我们自然会启动例行军演。”

借冬奥会契机，韩美今年1月初决定把原定2月底开始的“关键决断”和“秃鹫”联合军演推迟到冬残奥会闭幕以后。韩国国防部2月20日确认，联合军演仍将举行，具体日期将在3月18日冬残奥会闭幕后至4月前宣布。

法新社以一名熟悉美韩联合军演事务的人士为消息源报道，考虑韩朝商定4月底在板门店举行第三次南北首脑会晤，联合军演可能定在5月中旬。

自1953年朝鲜半岛停战以来，韩美每年年初举行“关键决断”和“秃鹫”联合军演、八九月份举行“乙支自由卫士”演习。朝鲜视这类军演为威胁和恐吓，一直强烈要求韩美停止。

郑义溶6日说，朝鲜最高领导人金正恩对韩美重启联合军演“表示理解”。