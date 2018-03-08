切尔西和伊万卡不再是好姐妹？-切尔西称两人已经很久没说话了

晨报记者 徐惠芬 综合报道

美国前“第一女儿”切尔西·克林顿与现“第一女儿”伊万卡曾经是闺蜜，但6日切尔西做客电视节目时称，自己和伊万卡已经很久没有说过话了。

当地时间6日，切尔西做客电视脱口秀节目“深夜秀”，接受主持人斯蒂芬·科尔伯特的访谈。谈到自己曾经的闺蜜伊万卡时，切尔西说，两人很久没说话了，“我真的很难过”。

“很显然，她所支持的一些政策和决定，是我所不能赞同的。对于特朗普总统的不满，我也毫不掩饰。”切尔西如此表示。

切尔西还称，伊万卡不仅是总统的女儿，还担任白宫顾问，外界对她有所批评或监督是很自然的事。

“我认为，任何为总统工作的人，理所应当应该接受检视，不管是他/她做的决定，还是白宫做的决定。”

这段对话显然针对不久前的伊万卡访谈风波。上个月，在接受NBC采访时，对于“是否相信那些指控特朗普性骚扰的人”的提问，伊万卡有些生气，回答称：“问女儿是否相信指控她父亲的人，这种问题我认为相当‘不恰当’，尤其是父亲已明确表示这一切都不是真的。”

不过，伊万卡的这个回答遭遇外界诸多批评，因为伊万卡经常以白宫顾问的身份亮相各个国际场合，现在却来强调自己的身份是女儿。

切尔西在6日的节目中还承认，直到大选前，两人都是很好的朋友。

在希拉里和特朗普成为政治选举的对手之后，媒体就发现，“好姐妹”切尔西和伊万卡不一起公开露面了。当时，伊万卡还辟谣称，自己和切尔西依然是好朋友，“我仍然把她（切尔西）视作一个亲密朋友，我想她也是这么做的。”

“我们关系很好。我没在竞选，她也没有，所以，当然，我们还是朋友。”伊万卡说，两人都十分支持自己的父母，“这也是我们应该做的，但我们同时也会尊敬对方。”

但不少媒体对伊万卡的说法表示怀疑，甚至有媒体报道时，直接给出了这样的标题——“伊万卡仍在假装她和切尔西是朋友”。

现在看来，父母之间的关系还是影响到了这对闺蜜多年的友谊。

今年36岁的伊万卡与38岁的切尔西相识好几年了，是由各自的丈夫介绍相识的。当时，两人一见如故。

同为名人的子女，两人有诸多共同点。两人都需要应付媒体对她们家庭私生活的挖掘，这无疑给她们提供了许多共同话题。还有，两人都不是在犹太家庭中出生，但最后都嫁了犹太丈夫。

此外，两人都在父母创立的基金会或家族集团扮演重要角色。切尔西是克林顿基金会的董事，而伊万卡此前曾是特朗普集团的执行副总裁。关于事业，也有得一聊。

两人都是母亲。切尔西是两个孩子的母亲，而伊万卡则有三个孩子。