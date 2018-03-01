芬兰教育为什么能领跑全世界？-芬兰教育署署长谈优质教育3“秘诀”

晨报记者 林颖颖

教育，已经超过诺基亚，成为芬兰最大的品牌。经济合作与发展组织从2000年起举行的全球PISA测试中，芬兰学生的各项成绩均名列前茅。芬兰教育为什么能领跑全世界？这是所有父母和教育工作者都想知道的秘密。

昨天，芬兰国家教育署署长海诺宁先生在上海接受晨报记者的专访，透露芬兰优质教育的3大秘诀，以及芬兰教育改革的新方向。

秘诀:均衡、信任、高标准

近年来，对于“芬兰教育秘诀”的探讨不绝于耳，海诺宁给出了自己的答案：3个关键词。

首先是教育的均衡——优质的教育在于没有地域之分，没有学校之分，更没有重点班普通班之分：“学校和学校之间的差别没那么大，学生和学生之间的区别也没有那么大”。

其次，是充分的信任。海诺宁说，教育部门相信每个城市、每所学校、每位老师，“老师可以根据教学计划和教学目标，自由设计自己的课程。此外，老师也充分相信，每个学生能够认识到自己的优点和缺点，并发展自己的学习”。

海诺宁认为，均衡和信任，都要建立在一个重要的前提之上：师资，这也是芬兰教育最大的秘诀。他介绍，芬兰对老师的准入机制相当严格，“每个老师都必须拿到硕士或者硕士以上的学位，同时还必须通过筛选，参加教育学的培训，拿到教师资格证，才能上岗”，而那些有志于从事教师职业的“候选人”，只有10%的人最终可以得到培训，成为备受社会尊敬的教师。

着眼培养21世纪新技能

最近，芬兰刚刚实施了几项教育改革，其中包括加强21世纪新技能培养。海诺宁认为，21世纪新技能包括：通信信息技能、媒介素养、学习能力以及创造能力等。

“不仅要学习这些能力，还要把这些能力应用到具体的问题解决中去”，比如在新媒体时代，就应该培养孩子从小读懂各种形式的媒体，甄别和筛选各种真假信息，增强媒介素养。

海诺宁说，从2012年开始，芬兰就开始布局21世纪新技能的培养，“邀请老师在最开始就参与课程设计，我们最终达成共识：这些技能的培养不应该有限定的科目，而是在所有的科目、课程中都要体现”。

新一波的芬兰教育改革中，也对以往的机制进行反思。“比如，我们以前想着，要让每个孩子学到一样的东西。但是，我们现在认为，既然每个学生之间不一样，他们的需求也不同，为什么不让他们根据自己的情况有所发展呢？”海诺宁说，基于这个观念上的变化，芬兰提出了“个体差异化教学”，在对老师充分信任的基础上，鼓励老师更加因材施教：“老师不应该觉得学生有好坏之分，而应该发现学生各自的特点”。

海诺宁还透露，此次来访中国，希望探索两国在教育上的更多合作机会，并准备建设两国的“教育花园”，让更多的教育资源融合进来，特别是相互探讨在创新教育技术领域的合作。