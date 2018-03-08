上海建桥学院34位应届毕业生凭着优秀品行获得就业橄榄枝

晨报记者 董川峰

当多数应届生投简历、找工作时，上海建桥学院的34位应届毕业生却因为自己优秀的品行，提前收到了工作邀请。在上海建桥学院2017年度弘扬雷锋精神表彰大会暨新时代雷锋精神研究中心揭牌仪式典礼现场，《雷锋》杂志总编辑陶克将军向此次获得雷锋金奖的34名学生递出了橄榄枝。“我有一个心愿，建桥学院雷锋金奖获奖学生，能来《雷锋》杂志社工作，北京、上海分社都欢迎你们！”

“雷锋奖”是上海建桥学院从2005年起，为了奖励学生成为社会需要的踏实勤奋、敬业爱岗、乐于奉献、雷锋式的劳动者而设立的。13年来，已有6000多人获得雷锋金、银、铜质奖章。他们中，既有志愿服务超过1500小时的志愿者，又有主动前往西部支教的学生，也有在紧急时刻抢救同学去医院的热心室友……

“在建桥学院，大家用确确实实的行动学雷锋。我刚入校时素昧平生的学姐就为我领路、拎行李，我不过是继续传承下去。”获奖学生游颖锋说道。刚通过教师资格证笔试，决心去西部支教的曾姝琦则将获得上海市无偿献血白玉兰奖（无偿献血10000ml）作为自己的目标。他认为坚持是雷锋精神所教给他的，“它不是高高在上的东西，而是坚持做自己应该做的，做好力所能及的事情，这就是自己生活中的雷锋”。

除了优秀雷锋奖获得者，学雷锋也是覆盖全校的思想教育活动。常态化、制度化的志愿者服务队更是鲜活标志。典礼当天下午，学校各学院组成上百人的志愿者服务队，前往敬老院服务、南汇嘴观海公园清滩、校内测量血压、修理电脑手机等几十项活动。

今年学校也首次颁发了教职工的雷锋奖，首批获奖者楼纪国老师，在60多岁高龄的情况下，每日不回家为学生随时进行辅导，并且主动担当起学院考研、创新创业比赛等活动。但是他认为这是自己应该做的，“孩子们找到好的工作，自己就很满意”。