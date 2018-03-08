城事|申城青团火热上市

■昨部分老字号购青团需排队2.5小时

■今年口味创新的紫薯青团受到热捧

晨报记者 徐妍斐

今年春节来得比较晚，因此刚出元宵节，申城的青团已经火热上市。

昨天下着雨，但有的老字号购买青团的队伍已经需要排队2.5小时。尽管近年来新出的青团口味不断接受市场考验，经历优胜劣汰的过程，但商家并没有停止创新的步伐。今年，健康食品“紫薯”成了多家老字号不约而同的选择。而成名多年的“咸蛋黄肉松青团”，也早已从独家“网红”变成每家都有的青团招牌口味。

“有顾客4点多就来了”

昨天中午，尽管下着雨，但福州路上的杏花楼总店门前人行道上，还是被撑着伞的顾客排出长长的队伍。响当当的网红青团“鼻祖”咸蛋黄肉松青团50元一盒，每人限购4盒。“我排了2个半小时了！”一名刚买到青团的顾客表示。由于排队时间较长，大多数顾客都选择买满限额的4盒，这也导致柜台上蓝色塑料筐里的青团“消耗”得很快。“又没了！又要等下一批了！”眼见筐里最后几盒青团被前一名顾客买走，一位大爷嘀咕道。

队伍旁边，也有几名拎着现货的黄牛，“60元一盒，还是热的，就加了10元，要不要？都是辛苦钱。”一个黄牛告诉记者，他早晨6点半来时，买青团的顾客就排起了队，听说最早的顾客4点多就来了。昨天中午时分，豆沙青团就售罄了。

新雅粤菜馆现制青团3月5日上市，当天受雨水降温影响，首批尝鲜的人还可以轻松买到，但青团上市的消息一传开，从周二起就大排长龙了。昨天阴雨天气，青团售卖窗口前还是排着长队。记者在现场看到，传统的细沙青团和近年来风靡“青团界”的咸蛋黄肉松青团十分畅销，但顾客热情最高的还要数新雅粤菜馆的独家网红青团——腌笃鲜青团。

灵感取自上海名菜的“腌笃鲜青团”，馅料由鲜肉、咸肉以及笋丁通过特殊的比例制成，口味咸香，包含了腌笃鲜的精髓，是唯一一款有汤汁的青团。麦青汁的糯米表皮，由于其不透水的特性，也能够牢牢锁住鲜美的汤汁，因此是一款必须趁热吃的青团。

咸蛋黄肉松青团成招牌

近年来沪上青团口味的创新层出不穷，而最早带起这股“网红风”的，还要数杏花楼的咸蛋黄肉松青团。如今，记者发现，几乎家家售卖现制青团的老字号，都有咸蛋黄肉松青团的身影，已成为沪上青团可媲美豆沙青团的另一大固定口味。

沈大成手工制作的时令大青团个大量足，分三种口味：过去除了“拳头”产品豆沙青团，还有荠菜鲜肉和三丁口味青团。不过，如今三丁口味已经被咸蛋黄肉松口味取代了。

真老大房的纯手工制作青团只有两种口味，除传统豆沙味外，就是咸蛋黄肉松青团，每只100克，堪称青团里的“巨无霸”，既可以按盒卖，也可以单只销售。与一些商家提醒当天食用不同，真老大房的青团标注可“保质期5天”。

王家沙的五款青团中，有三款不是最普遍的麦青汁制成，而是回归传统的艾叶青团。除艾叶细沙青团外，还有艾叶咸蛋黄肉松和艾叶咸蛋黄细沙两种口味，充分满足咸蛋黄馅爱好者。此外还有王家沙独具特色的马兰头青团和荠菜鲜肉青团。

青团热销，也带动了其他糕点的销售。沈大成3元一根的细沙条头糕，就成了青团的“黄金搭配”，许多顾客在购买青团的时候总会顺手捎带一些，而金团、赤豆糕、枣泥糕等也很受欢迎。王家沙青团柜台对面，香菇菜包和烧麦等点心的销售窗口也排着队。

口味创新选择品种多

自打网红青团横空出世后，近年来沪上青团口味的创新就层出不穷：腌笃鲜、荠菜、马兰头、榴莲、梅干菜、素什锦、杂粮等，咸、甜、荤、素都被纳入馅芯，甚至还有牛蛙青团、麻辣火锅青团、烤青团等。

新雅粤菜馆一直走在节令食品创新的前沿，今年清明又开发了两款新口味手工青团：蟹粉鲜肉青团以及椰浆紫薯青团。蟹粉鲜肉青团以新鲜猪腿肉与现拆活蟹做馅，按新雅大厨的私房比例配制，一口咬下去能吃到蟹黄粒。而椰浆紫薯青团则是以清新椰香搭配软糯紫薯做馅，口味非常清新。

杏花楼今年清明也同样看中了紫薯。但和新雅用紫薯入馅不同，杏花楼今年的新品则是用紫薯做皮、豆沙入馅的特制紫薯团。不再是青团，而是“紫团”。昨天下午1时许，记者看到紫薯团只剩下最后几盒，即将卖完当天的量。预包装的麻薯系列，口味则更加丰富，有草莓味夹心麻薯、芒果味夹心麻薯、酸奶味夹心麻薯、花生味麻薯等等。

记者从新雅了解到，9日，又有一批口味新潮的盒装青团将上市，包括芒果、巧克力口味等，给消费者有更多的选择。（网站首页图：晨报资料图片）