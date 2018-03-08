城事|交警专项整治滥用远光灯等违法行为

机动车未按规定使用灯光一律予以拦截、查处 今年以来市民举报转向灯违法26544起

记者 张 硕 通讯员 李 根

晨报讯 近期，上海公安交警部门结合上海道路交通违法行为大整治行动的推进和目前正在开展的大调研活动，对老百姓反应强烈、深恶痛绝的交通陋习——未按规定使用灯光，特别是滥用远光灯、变道不打转向灯等违法行为继续部署开展专项整治行动，以进一步规范机动车灯光使用行为，净化道路交通通行环境，保障广大市民的出行安全。

此次整治的重点是：机动车变道、转弯未按规定使用转向灯；机动车夜间未按规定使用远、近光灯；机动车其他未按规定使用灯光行为。

公安交警在日常执勤执法及巡逻管控的同时，将重点关注机动车灯光使用情况，一旦发现机动车存在未按规定使用灯光的，按照“见违必纠、纠违必处、处罚必严”要求，一律予以拦截、查处。同时，公安交警部门还将结合“视频+实兵”巡逻机制，在利用视频监控查处机动车违停、非机动车乱骑行等交通违法的同时，密切关注机动车使用灯光情况，及时利用视频监控设备采集机动车未按规定使用灯光行为的违法视频。

可能许多驾驶人会觉得变道不打转向灯、夜间使用远光灯是很小的违法行为，但是在高等级道路，尤其像城市快速路这样车速比较快的道路上，这样的“小违法”可能会造成严重的交通事故。“机动车变道、转弯未按规定使用转向灯”的行为严重影响相邻车道正常行驶的其它机动车；而“夜间未按规定使用远、近光灯”的行为会让对向来车误判对面的车速和距离，甚至会使对向驾驶人视觉上瞬间致盲，对周围的行人以及前后来车观察能力大大下降，这极易引发交通事故。

市公安局交警总队已于去年9月份开始，启用抓拍“不按规定使用灯光”违法行为的新型智能电子警察设备，主要针对不按规定使用“远光灯”的违法行为，目前已陆续在宝林路近牡丹江路路段、友谊路近富杨路路段、龙吴路近华泾路路段使用，截至目前已抓拍“不按规定使用灯光”违法行为389起。

同时，很多市民通过上海交警APP和“互联网交通安全综合管理平台”举报机动车不按规定使用转向灯行为。据统计，2018年以来，共举报机动车不按规定使用转向灯违法26544起。

据悉，随着交通大整治的进一步推进，公安交警部门将继续保持整治力度不减，始终加大对各类交通违法行为的处罚力度。（网站首页图：晨报资料图片）