甘为孺子育英才，克勤尽力细心裁-——上海龙文教育教学质量奖颁奖大会隆重举行

3月7日，正值寒假结束，新学期伊始，上海龙文教育在美兰湖国际会议中心隆重召开教师表彰大会，拉开了新学期教学工作的帷幕。

上海龙文常务校长周小刚先生在会上发表讲话，他首先感谢全体教师在寒假期间的辛勤付出，感谢老师们为学员成长和公司发展作出的巨大贡献。他指出，教学质量是龙文生存发展的根本，教学质量得不到保障，公司发展就成了无源之水、无本之木。过去几年中，龙文教育不断引进优秀师资，强化教师管理培训，加强教学监控，为教学质量的提高打下了坚实的基础。但是，提高教学质量的工作没有尽头，各校区务必常抓不懈，精益求精，为学员和家长提供更好的服务。他还表示，自龙文上市以来，员工待遇显著提升，公司未来还会不断努力，为全体教师打造一个更加安定有保障的工作环境。他特别要求，全体龙文人必须积极响应并参与政府部门部署的学生“减负”工作，充分发挥一对一教学的优势，找重点，重方法，精确诊断，精准辅导，帮助学员提升自主学习能力，让学生学会高效学习、轻松学习，从根本上实现“减负”。

随后，龙文教育的115名“教学质量奖”及三个“优秀教学团队”获得者相继上台接受表彰。获奖的老师手捧鲜花和荣誉证书，怀揣厚厚的红包，幸福的感觉溢于言表。这是公司对他们工作的肯定，也是自身价值的最好体现。巨峰路校区欧老师带领全体教师宣读龙文教育执教宣言，表达了兢兢业业、悉心授学的决心，传递了热爱学生、严谨教学的理念。植物园校区的侯老师分享了进入龙文后的成长点滴，虽然入职时间不久，但是在领导和同事的帮助下，通过自身的努力付出，迅速成长，赢得了学员及家长的广泛好评。两位老师的经历正是龙文教师成长的真实写照，他们的分享引起了现场老师的强烈共鸣，也坚定了全体教师扎根龙文，教书育人的信心。

颁奖仪式结束后，龙文教育还特邀青少年行为心理专家陈双红老师，为全体老师带来了一堂精彩的青少年心理培训课——《成长的烦恼》。公司希望通过此类培训，帮助全体教师更了解孩子，更好地帮助孩子，在日常工作中贯彻“关注成绩，更关注成长”的教育理念。

“甘为孺子育英才，克勤尽力细心裁”，表彰大会结束了，但是龙文教育全心服务的理念更加深入人心！ （吴婉莹）