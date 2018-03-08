健康|上海首针四价宫颈癌疫苗今天开打

四价HPV疫苗适应20-45岁女性287家接种门诊将陆续提供服务

晨报记者 陈里予

今天是三八妇女节。可供20-45岁女性接种的四价宫颈癌（HPV）疫苗来了！昨天，市疾控中心最新消息，本市287家接种门诊和特需门诊将从今天开始陆续提供四价HPV接种服务，803.5元/剂，全程3剂共2410.5元。其中，杨浦区13家医疗机构和浦东新区3个社区卫生服务中心今天起开打。

建议接种前致电接种点

今天一早，上海市首针四价HPV疫苗将在复旦大学附属妇产科医院（即上海市红房子妇产科医院）开打。与此同时，红房子医院将推出非计划免疫门诊，为需要注射二价或者四价HPV疫苗的女性提供咨询、接种。市民到红房子医院后首先需要挂号医院的非计划免疫门诊，医生将根据接种者病史（包括年龄、过敏史、接种史、性生活等情况）予以评估。如符合接种条件，则签署知情同意书并按照流程进行接种，留观30分钟后无异常方可离开。

昨天，上海市疾控中心透露，新疫苗上市，可能会面临需求量大增的情况。另外四价HPV疫苗是进口产品，受企业产能和审批流程等因素影响，投放市场的数量会有波动。建议市民接种前先致电接种点。

有市民提出，超过45岁了还能接种四价宫颈癌疫苗吗？对此，疾控中心表示，内地批准的该疫苗适种人群是20-45岁的女性，超过45岁和不足20岁都不能接种，也就是说最晚要在45岁零6个月接种第1剂。接种时，请市民携带本人身份证。

注射疫苗并非一劳永逸

既然HPV疫苗可以预防高危型HPV感染，那么是不是注射了疫苗就可以一劳永逸高枕无忧了呢？

事实并非如此。尽管HPV疫苗的问世让人类拥有了宫颈癌的一级预防能力，但并不是说只要接种疫苗就一定会避免宫颈癌的发生，无论哪种HPV疫苗，都无法覆盖所有的致癌性 HPV，因此，虽然一级预防已经引进并不断升级，但宫颈癌的定期筛查和积极治疗仍任重而道远。

“从一级的疫苗接种、到二级预防意识的提高和筛查、再到三级预防的诊断与治疗，HPV疫苗的接种进一步完善了红房子医院的宫颈癌三级预防体系，为全面阻断宫颈癌袭击增加了砝码。”复旦大学附属妇产科医院党委书记、宫颈癌优秀团队负责人华克勤教授指出，红房子医院加大筛查力度，对宫颈癌的筛查通过复旦大学妇产科医联体惠及到了上海市偏远郊区的女性。（网站首页图：晨报资料图片，与本文无关）