崇明环岛景观道一期规划正公示-游崇明有新方式：环岛开车看长江风吹浪打

记者 郁文艳

晨报讯 领略崇明岛美景将又有新的道路和角度。日前，崇明环岛景观道一期规划正进行公示，一期全长约44公里。今后，市民可以在环岛景观道上开车绕崇明岛一圈，看长江风吹浪打的风景。

环岛景观道东起东团公路、西至新北沿公路，全长约120公里，主要沿着现在的长江防汛大堤走行。环岛景观道是崇明南部地区东西贯通的一条景观公路，是崇明生态绿道系统重要组成部分。建成后不仅将改善崇明南部地区的交通出行条件，同时将是一条集防汛、生态、景观和旅游功能为一体的复合型公路。

日前，崇明环岛景观道（老滧港-新北沿公路）道路专项规划已完成规划草案，正在崇明规土局网站进行公示。

目前，崇明沿江大堤一部分是每年国际自行车赛的赛道，平时也有不少市民驾车或骑行、步行在沿江大堤游览江面及岸边风光，感受长江风吹浪打的景色。

［认认环岛景观道］

景观道长度：总长120公里，公示的环岛景观道（老滧港-新北沿公路）全长44.5公里。

景观道类型：景观道断面分成大堤与道路合一、大堤与道路分离、大堤外体验段三种类型。环岛景观道设计车速在30-40公里/小时，部分路段可以车行，大堤外区域只能步行，禁止通行燃油车辆。

景观道服务：景观道中间在明珠湖、船厂、跃进公路设3个一级驿站，服务半径为5公里，靠近村庄和现有道路。在一级驿站，游客可以停车、给电动汽车充电、如厕、休息、购买矿泉水等。此外，还将设置服务半径为2公里的二级驿站以及服务半径为1公里的三级驿站，方便游客出行。