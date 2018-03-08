量身定制柜子 面积多报三成

■其他猫腻也不少：减厚度、换五金

■全国首个定制家具团体标准将实施

晨报记者 李晓明

“个性需求，量身定制。”在传统消费升级的趋势下，家具行业兴起一波“全屋定制”热潮。相较在款式、尺寸等选择上皆受到限制的成品家具，定制家具可以按照消费者的喜好进行量身定制，在外观和功能上都更好地满足了消费者的个性化需求，“全屋定制”概念越来越受到消费者的青睐。然而，由于标准缺失，定制家具在火爆的同时，也暗藏不少陷阱。

昨日，市消保委发布“全屋定制家具”消费体察报告，披露定制家具存在材质标识不规范、计价方式混乱、费用结算不合理等诸多猫腻。会上还透露，上海即将出台全国首个定制家具团体标准，为“全屋定制”立规矩。

定制柜子多花了近2000元

不少定制家具公司都是按照板材面积计价，单价普遍在每平方米数百元甚至上千元。先由设计师上门测量，然后制定家具尺寸，再折算成面积，最后生成总价。然而，由于计算方式不透明，消费者对此也不了解，只要商家稍微缺斤少两，消费者就要被宰上几刀。

消费者刘先生定制一套家具，商家上门测量后提供了一份报价单。其中，一件定制隔断柜产品，报价单中注明产品按照展开面积计价，合计面积为16.64平方米。然而，在此次消费体察中，通过人工测算，得出该产品的面积为12.77平方米，面积偏差达23%（也就是说计费的面积比实际面积多了约30%）。仅仅一个柜子，就多报了近4平方米的面积，按照500元/平米的单价计算，消费者就要多花近2000元。这样的虚报面积，在此次体察中普遍存在，29家中有19个样品的面积均有不同程度的偏差，偏差率从0.08%至23%不等。

除了在面积上弄虚作假外，一些商家还通过调换板材厚度，更改五金件品牌、减少数量等来牟利。消费者提供的一款定制地柜，订单上注明板件厚度为25毫米，实测为18毫米，另清单上明示拉手数量为10个，现场调查发现只有6个。

4种计价方式绕晕消费者

在调查中还发现，“全屋定制”计价方式混乱，并无统一标准。除了按照面积外，还存在其他三种计价方式，消费者往往被绕得晕头转向，只能被动接受。

根据调查，在定制家具合同订立过程中，企业会按照不同的计价方式进行报价，有展开面积、投影面积、按件计价、延长米计价等4种计价方式。在体察的29家消费者中，发现有13家的“全屋定制”按照展开面积计费、8家按照按件计费、5家按照投影面积计费，2家使用了两种计价方式，分别为展开面积和投影面积、展开面积和延长米，另有1家未明确计费方式。

不少消费者反映，全屋定制家具产品的计价方式较为复杂，一些企业针对同一套定制家具的不同产品，会使用不同的计价方式，特别是在按照投影面积、按件计价或延长米计费的定制产品中，由于结构、深度不同等问题，不同的计价方式对于消费者定制成本影响较大，由于商家缺少对计价方式的详细解释，消费者对此普遍缺少认知。

对此，业内人士曹永宏向记者透露，实际上根据不同的计价方式，算出来的结果差别很大。这其中的差别只有行业人士才会明白，比如阴影面积和展开面积就差别巨大，像一块窗帘有很多褶皱，阴影面积差不多就是窗户的大小，展开面积就要把所有褶皱全部展开计算。还有延长米，它的计价要比正常板材高出很多。普通的消费者根本分不清其中的差别，很容易被坑。

协会、企业共同制定标准

除了计价混乱外，目前“全屋定制”还存在着板材标示不规范，有害物质释放缺乏总量控制等这多问题。而这些问题的根源，在于标准缺失。

对此，上海市消保委联合上海市化学建材行业协会、上海市室内装饰行业协会、上海市家具行业协会、上海市装饰装修行业协会、上海市建筑材料行业协会等五家行业协会以及47家企业共同制定了《全屋定制木（制）家具》上海市团体标准。目前，该标准已报上海市质监局登记，并将于今年3月15日实施，这也将是全国首个“全屋定制”团体标准。

记者了解到，该标准规定定制家具的面积正负偏差要在5%以内，板材的安全性能要通过验收等。

此外，上海市消保委还提醒消费者，在签订定制合同时，应当与商家明确约定涉及家具材质、式样、设计要求等重要事项，并在书面材料中得以体现，避免发现问题时，自己的合法权益无法得到保障。而在结算过程中，企业应当在合同或订单中明确该定制家具所采用的计价方式，并有义务向消费者进行解释和说明，对于可能影响产品最终结算价格的产品测量数值、面积、五金件的使用情况等信息，应当做到准确明示和告知。