城事|未来崇明重点地区至上海主城区60分钟可达

记者 钟 晖

晨报讯 到2035年，实现崇明区60分钟交通圈，崇明重点地区至上海主城区60分钟可达；试点建设智慧交通岛，将积极推动智能网联汽车、无人驾驶汽车等新技术在崇明、尤其在横沙岛使用——这是市交通委员会近日印发的《崇明区绿色交通发展指导意见》（以下称《指导意见》）中所显示的内容。

《指导意见》指出，未来崇明的交通建设目标是全面推进公共交通、慢行交通优先发展和清洁能源交通方式的推广和使用，打造形成崇明岛特有的绿色交通发展模式，为实现崇明世界级生态岛建设提供有力的绿色交通保障：

●到2020年，区域内运营公交车全部更新为新能源汽车；崇明共享电动汽车网点发展到300个，车辆投放规模超过600辆。到2035年，崇明全区绿色交通比重不低于85%； 城桥核心镇至区内中心镇45分钟互通；率先普及新能源和清洁能源车辆使用，常规公交车、出租车、租赁车、公务用车等100%使用新能源和清洁能源车。

●崇明将完善对外跨江通道布局。形成由轨道交通和高速公路为主体的对外联系主通道，强化崇明三岛对外交通快速联系还要实现水上客运功能转型，拓展水上观光、环岛游览等休闲功能。

●崇明岛将打造以轨道交通和骨干公交为主体，常规公交为基础，特色班线、轮渡等为补充的公共交通系统。轨道交通发挥服务距离和运行速度优势，主要满足对外交通出行； 骨干公交结合主要客运走廊布设，与轨道交通一起形成区域公共交通主骨架；常规公交满足日常出行需求；特色班线重点考虑旅游出行、着重提高舒适度、灵活性，实现与轨道交通、骨干公交等其他交通方式的无缝衔接。

●未来，崇明还将制定差别化慢行分区策略。Ⅰ类区域以交通“零排放”为目标，满足旅游休闲、赛事健身等需求。Ⅱ类区域加强慢行网络建设，满足生活、通勤的慢行出行需求。Ⅲ类区域依托景观公路、绿道、河流构筑安全畅达、连续舒适的慢行交通网络。

●崇明还将打造不同功能的自行车通道和步行道网络。完善接驳点自行车配套设施，试点多元化共享自行车服务；形成串联景区、镇区的自行车专用道；形成服务体育赛事、健身等功能的环岛自行车专用道。构建沿河流水系、历史街区及旅游景区的步行区域，保障步行路权。（网站首页图：崇明规土局供图）