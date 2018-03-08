城事|居民家10米外“毛垃圾”堆成山



“垃圾山”堆积着废旧轮胎、盆栽、椅子、厨卫用具、碎玻璃等各种废弃日用品。 /晨报记者 张佳琪



■废旧家具、旧家电等生活用品垃圾堆了2个月未清理

■“毛垃圾”面临界定尴尬，堆放点设施相关标准缺失

晨报首席记者 张益维

徐汇区华泾镇的漓江山水花园小区，是一座以别墅建筑为主的园林式居住小区。小区楼宇疏阔，绿意盎然。然而，这样一座景致优美的小区，近一年来，却因“旧家具、旧家电等‘毛垃圾’无处安放”而饱受困扰。

相比每日清理的生活垃圾，小区业主丢弃的废旧家具、旧家电、旧床垫等生活用品垃圾（简称为“毛垃圾”），往往需要凑够一车的量，约20吨，再统一清运。在等待清运的这段时间里，这些“毛垃圾”，就堆在垃圾站旁边，离最近的一户居民家不到10米远。

“我感觉，自己家门口都变成垃圾堆场了。”业主唐女士称。

截至目前，这处“毛垃圾”已经2个多月未清理了，已然堆成了一座“小山”。

家门口变成垃圾堆场了

唐女士住在漓江山水花园小区一栋联排别墅中。在离她家不到10米的地方，就是小区内唯一的一座垃圾站。每天，全小区300多户居民的生活垃圾，都会被保洁人员运至垃圾站内，由压缩机进行压缩，再从小区与垃圾站相连的侧门运出小区。

“我买房子的时候，就知道房子旁边不到10米处是生活垃圾站。当时特意咨询了开发商，被告知生活垃圾会在站内进行压缩，并及时从侧门清运。对于家门口有生活垃圾站，我是充分理解的。”唐女士说，在此居住10余年来，一直相安无事。但让她不能接受的是，从去年开始，越来越多的废旧家具、家电，开始被堆放在生活垃圾站外。

“最开始，垃圾站外有个一两件，我也没当回事。但去年开始，我发现情况变得越来越严重了：破柜子、旧浴缸成堆地堆放在垃圾站外面，小区每周都需要用黄色铲车，将这些‘毛垃圾’先铲到垃圾车内，然后再清运走。”唐女士说，铲车把这些垃圾扬得很高，灰尘漫天飞，弄得地上都是污渍。清运后，保洁人员再用水管一冲，污水哗啦啦都流到自家车库里了。

“我感觉，自己家门口都变成垃圾堆场了。而且，这些都是别人家丢弃的废旧物。”唐女士说，出于对这种垃圾堆放方式，以及大型垃圾车、铲车在家门口清运作业行为的不满，唐女士用一辆私家车堵住了清运车辆驶入一侧通道，“要求从生活垃圾通道清运掉这些随意堆放的‘毛垃圾’。”

截至目前为止，唐女士家门前的这堆旧家具、旧家电，已经2个多月未曾清理。整座“垃圾山”比人还高，散发着阵阵异味。“垃圾山”内，堆积着各种各样废弃的日用品，包括废旧轮胎、盆栽、椅子、厨卫用具、旧灯笼、碎玻璃，以及部分因业主误投而混入其中的生活垃圾等。

“多年来的约定俗成”

漓江山水居委会工作人员承认，该小区堆放的“毛垃圾”确实很久没清运了，但之所以堆这么高，主要是因为唐女士用车堵了通路。

不过，该工作人员也承认，小区内堆放的旧家具、旧家电等“毛垃圾”，确实不是每天清运的，而是堆积到一定数量后再进行清运：“一般是堆满一车的量，再统一清运，一辆车约20吨。在清运之前，小区居民会将旧家具、旧家电先堆放在这里，是这个小区多年以来约定俗成的。”

“他们说‘约定俗成’，但换作是你家门前不到10米的地方，常年堆着这些旧家具、旧电器，你愿意吗？”唐女士反问。

“为了这堆‘毛垃圾’，从去年6月份起，通过12345派来的投诉单，至少有100张以上。”华泾镇房办负责人周先生边说边用手比划着，“投诉单堆起来有这么高”。

周先生说，为了替唐女士解决问题，华泾镇房办也是想尽了各种办法。

最初接到居民投诉时，周先生和唐女士的想法是一样的，“第一反应就是能不能让居民把旧电器、旧家具等垃圾，也放到生活垃圾站里。”

然而，实地赶赴漓江山水花园垃圾站考察后，他们发现垃圾站内摆放有价值百万元的生活垃圾压缩设备。一旦混杂着旧家具、旧家电的“毛垃圾”也投入到这些设备里，一定会导致设备坏掉。

周先生说，漓江山水花园2003年开盘，当时是一个相当高档的小区，小区规划思路就是建筑垃圾堆放在自家门前，按户随时清运。生活垃圾进站压缩，每日清运：“当时没考虑到居民淘汰的大件废弃生活用品处理的问题，也没预留足够的废旧物品堆放空间。”

堆放点改造成“违建”

既然无法将“毛垃圾”投入到生活垃圾站，那么是否可以对“毛垃圾”的临时堆放点进行改造，尽量降低“毛垃圾”清运时产生的扬尘等影响呢？

华泾镇房办从减少扰民的思路出发，对原用于堆放废旧家具、旧家电的空地进行了改造，加设了房门、顶盖，力争把这块区域建成一个相对封闭的“毛垃圾”堆放空间。去年6月，这一工程终于完工。没想到，改造后没多久，就遭到了小区业主的投诉。

不久，该建筑便被华泾镇城管部门判定为违法建筑，并予以拆除。

对于违法建筑被拆，唐女士也觉得拆得有道理，因为“购房图纸上的确没有这个建筑”，而且这个建筑等于将原本没有的堆放点固定化了。

“后来我们又考虑，是不是能将这个‘毛垃圾’ 堆放点搬掉。”周先生说，漓江山水花园小区的面积很大，如果将“毛垃圾”的堆放点迁移到离居民楼远一些的绿化带等位置，便可以尽量降低其对居民生活的影响。

“我们刚冒出这个想法，小区内一个远离居民楼的绿化垃圾堆放点就被投诉了。有居民反映，绿化垃圾堆放点影响了小区的绿化景观。”周先生说，连绿化垃圾堆放都会被投诉，更何况堆放废旧家具、家电等“毛垃圾”了。

那么，小区能否增加“毛垃圾”的清运频次，进而减少废旧家具、家电的堆积呢？

对此，周先生解释，目前“毛垃圾”的清运是由小区物业委托给清运公司完成的，清运频次是由他们自己决定的，而且频次多少也与费用挂钩。

“毛垃圾”属哪种垃圾

对于这些就堆放在家门口的“毛垃圾”，周先生称，非常能理解唐女士所面临的困境，但是，“毛垃圾”的尴尬地位也让其解决问题有心无力。

根据去年颁布、今年1月1日实施的 《上海市建筑垃圾处理管理规定》 第三十五条，“设置专门的装修垃圾堆放场所”为装修垃圾投放管理责任人应当履行的义务之一，对此，周先生称：“我们看到这条规定后，本来很高兴，以为终于找到了相应的管理依据。但是后来尴尬地发现，根据该规定界定，废旧家具、家电、床垫等‘毛垃圾’既不符合‘建筑垃圾’的定义，也不符合‘装修垃圾’的定义。也就是说，严格来说，没有具体的法律法规，对这些‘毛垃圾’如何堆放进行规定。”周先生指出，就算将这堆“毛垃圾”按照建筑垃圾的标准进行处理，在执行环节，也很容易遇到问题。

“物业公司操作起来难度很大。因为没有相关规定明确小区‘毛垃圾’ 堆放点的设置标准是什么，比如应该远离居民楼、公共设施多远？”周先生说，目前能操作的就是，由物业公司提出建议，通过业主大会讨论，最终确定“毛垃圾”的堆放点，看看能不能将这个堆放点，移到离居民楼更远的地方。