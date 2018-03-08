焦点|首批刀鱼上市，量价齐跌

销量和价格6年来首次出现回落，平均零售价跌幅超二成





业内人士认为今年刀鱼销售前景不乐观 /晨报记者 朱影影

晨报记者 谢克伟

今年首批刀鱼（一般就是指长江刀鱼）于3月1日起开市。记者昨天从刀鱼市场了解到，与去年相比，今年首波上市刀鱼量价齐跌，其中销量只有去年一半不到，平均零售价跌幅超二成。

食客对刀鱼的热情较往年明显下降，这给后市刀鱼销售蒙上阴影。据悉，这是6年来刀鱼销量和价格在去年涨至峰值后，首次出现回落。

大多数商贩仍在观望

在沪上刀鱼市场，有“沪上观‘刀’，先看‘东方’”之说，东方国际水产中心位于杨浦区军工路上，昨天18时30分之后，这里灯火通明，交易随着客流的进入开始热闹起来。“这里的交易原先是在凌晨开始的，半年前调整为18时30分至22时30分进行。交易时间改变后，现在很多零售商、市民来拿货的时间也都改了。”东方国际水产中心工作人员告诉记者。

来到刀鱼批发区域后记者发现，与其它水产品形成反差的是，昨天只有两三家摊位在批发刀鱼，四五家摊位在零售。无论是批发还是零售，商家只在摊位上放了几条刀鱼展示。摊主均表示，他们的刀鱼来自全国销量最大、最集中的江阴刀鱼市场，刀鱼开捕后那里的生意就开始旺起来，但今年上海刀鱼开市生意差，相比去年前年跌了很多。一天卖不出多少，刀鱼售价贵，放在外边容易坏，因此大多放在里面冷藏着。

据介绍，去年前年刀鱼开市后迅速进入销售高峰，东方国际水产中心刀鱼销售摊位多达近三十家，但今年刀鱼开市后，经销刀鱼的摊位只有高峰时的1/10，大多数摊主还在观望，李老板就是其中之一。李老板告诉记者，往年他都是紧跟着刀鱼上市开摊，今年他还不清楚要等多久再开始做刀鱼买卖。“不光是我，很多摊位都在等着，看看行情再说，刀鱼售价贵，进了货卖不出去，那就亏大了。”

在记者停留市场一个半小时左右的时间里，仅有四五个市民来摊位询问刀鱼价格，却没见一人买刀鱼，也未见批发商成交过一笔刀鱼生意。

“大刀”价格明显回落

同样处于观望中的摊主徐老板虽然还未开始做刀鱼生意，却每天都在观察、了解交易行情，他指着一家已经营业的摊位说，去年开市后，那个摊位每天的批发量都要超过200斤，今年日均批发量不会超过100斤。

交易量下跌势必导致价格下跌。昨天，东方国际水产中心和江阳水产市场的刀鱼零售价显示，1两以下的“毛刀”每斤售价在100元左右，与去年差不多，但较大规格的刀鱼价格明显回落，其中1两-1.5两刀鱼每斤售价600元左右，1.5两规格的刀鱼每斤售价在800-900元之间，2.5两左右的刀鱼每斤售价在1500元左右，3两规格的刀鱼每斤售价在1800-2000元之间。而去年开市，1.5两-1.9两规格刀鱼售价2000元/斤-2200元/斤，2两-2.5两规格刀鱼售价为3200元/-3400元/斤，2.5两-3两规格刀鱼每斤售价更是高达4000元左右。

捕捞证发放“只减不增”

说起刀鱼消费热的时候，经销商们记忆犹新：2012年之前做刀鱼生意，行情几乎天天看涨。预订刀鱼的电话一个接一个，基本上在一个月左右的“刀鱼季”里行情天天在变，刀鱼也被高调炒作，价格即便再涨还是有人来买、有酒店来订，而且越是涨越是有人买、有人订。那时做刀鱼生意，真是忙得不亦乐乎。

2013年刀鱼价格曾有下跌。此后，刀鱼售价在徘徊中回升。由于上市量减少等原因，2016年长江刀鱼价格再次上涨，零售价达到4年来最高。去年长江刀鱼售价再次疯涨，最高价每斤4000元，达到过去5年来的峰值。

一名做了二十多年刀鱼生意的“老经销”分析，任何事情都会有个度，售价达到极限，人们就会反思花那么多钱去消费一条刀鱼值不值得，刀鱼价格走到极端肯定会走下坡路。“市民对刀鱼热情下降，外加公款消费得到有效遏制，以及今年春节较晚，是今年首波刀鱼上市量价齐跌的原因。”

“老经销”估计，刀鱼后市将在清明前，3月底左右预计会出现一波刀鱼销售高峰，但能到什么程度很难说，今年的普遍感受是刀鱼销售前景不乐观。

市农委相关负责人昨天表示，今年，只要持有特许捕捞许可证，刀鱼捕捞依然合法。不过出于资源保护考虑，捕捞证的核发严格执行“只减不增”的原则。今年上海发出的刀鱼专项捕捞证为112张，比农业部规定的上限125张，又减少了13张。崇明向化镇六效港渔业村今年发放的刀鱼捕捞证与去年一样7张，但首波捕捞的渔船只有5条。

六效港渔业村相关负责人透露，现在渔民捕刀鱼的热情也大大下降了。“5条出去捕捞的渔船，其中1条只捕到二三斤刀鱼，2两以上刀鱼只捕到2条。多数出航渔船反映捕不到刀鱼，捕捞上来的都是毛刀。一些渔民感到捕刀不赚钱甚至亏本，索性少出航甚至不出航了。”

市民吃刀鱼热情下降

采访中，记者询问来逛市场的市民“喜欢吃江刀还是海刀”，接受采访的市民大多称“无所谓”，并表示根本分辨不清江刀海刀，吃刀鱼只是出于好奇，吃江刀还是海刀无所谓的。

“老经销”私下透露，现在出摊的刀鱼大多数是海刀。市民对江刀还是海刀抱着无所谓的态度，这在某种程度上表明越来越多的市民吃刀鱼热情下降了。

“老经销”回忆，有一个至少有十年交往的老客户，那时只要一到刀鱼上市季，就会专门找他拿货，而且都会在刀鱼季来到前提前预订。“几乎每天都来。那时是一大清早来拿货，赶在中午和晚上为顾客烹调。他是一家酒店专门烹制刀鱼宴的大厨，烹制的刀鱼宴顾客盈门。”

但今年这个老客户像是断了线的风筝，至今没来电话订货，“老经销”前天主动与对方联系，不想这个老客户在电话里告诉他，今年刀鱼宴取消了，原因是至今没人来他那里预订，因此不敢来订货。至于何时会订货，这个大厨自己也回答不了。不过这个大厨预感，即便3月底4月初有人预订刀鱼宴的话，数量也不会多，“今年市民‘啖刀’兴趣下降明显。”

海刀冒充江刀上摊销售

与以往不同的是，记者与多个摊主聊天时发现，今年摊主并不避讳他们在销售海刀。相较江刀的价格，海刀价格要便宜许多，比如1-1.5两规格海刀每斤售价仅在200元以上，1.5-1.9两规格海刀每斤售价在300元以上。

“现在渔民大多集中在长江口的东海一边捕刀，有的索性进入东海捕捞，现在长江里已经很难再捕到刀鱼了。”不少摊主说。顺着他们的指引，记者仔细观察，发现那些放在摊位上的刀鱼多数颜色有点发青（海刀颜色），一条条看过来，略略泛黄的江刀还真的很少见到。

在销售时，一些摊主会故意混淆概念，有意将江刀和海刀放在一起说。消费者若问老板刀鱼有吗，他们会说有啊，这里不是摆着吗。看消费者对江刀海刀抱着无所谓的态度，老板会直截了当地承认放在外面的就是海刀，而且会一个劲地夸“海刀好、海刀便宜”。如果消费者表现出很想吃江刀，老板会立马调转枪头说摆在外面的就是江刀，今年江刀比去年便宜多了，不吃等于放弃了好机会。如果消费者提出摆在外面的刀鱼色面好像不对，不是江刀。只有在这个时候，老板们才会拿出正品江刀。

“这样的表演纯属无奈，因为江刀太贵，部分市民既图便宜又想吃江刀，如果话讲得太真，那生意没法做了。”一名摊主说。

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养殖刀鱼替代野生江刀上市还需时日

记者 谢克伟

晨报讯 从今年1月1日起，长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区等332个水生生物保护区，包括53个水生动植物自然保护区和279个水产种质资源保护区逐步施行全面禁捕。其中上海市长江口中华鲟自然保护区、长江刀鲚国家级水产种质资源保护区名列其中。农业部长江办相关负责人解释，农业部总体要求是2018年底前全面实现保护区禁捕，地方要制定保护区禁捕工作方案。

野生江刀禁捕后，上海市民如何吃刀鱼？上海市水产研究所苗种技术中心主任施永海表示，人工养殖的刀鱼要上市，必须是第三代刀鱼并获批准。他们已经成功养殖第三代刀鱼。

市水产研究所继2013年成功培育出大规格刀鱼苗种12.3万尾后，2014年又成功培育出25.5万尾苗种。至此，刀鱼规模化全人工繁育技术实现稳定的苗种规模化生产。

据施永海介绍说，人工养殖刀鱼遇到的最大难题是饵料问题。目前使用的饵料主要是活鱼、活虾，刀鱼对于活鱼活虾的要求很高，太大过小都不行，而且送到嘴边的鱼虾必须成活。如果不能用人工饵料替代活鱼活虾，就不能解决人工养殖刀鱼批量养殖、批量上市问题。

施永海表示，去年他们人工养殖的刀鱼上市量仅上千尾，今年可达到4000-6000余尾，现已初步研制出人工喂养刀鱼的饵料，但喂养后，刀鱼生长的速度较慢，在上市季，不能长到1-3两/条的上市要求。中心正在倾全力解决这一难题。虽然养殖刀鱼已经研究成功，但要替代野生长江刀鱼上市还需要时日，至少明年可以全面替代的可能性很小。