打响上海购物品牌三年行动计划将制定

晨报记者 谢 竲

去年本市商品销售总额11.3万亿元，增长12%，社会消费品零售总额1.2万亿元，居全国城市首位；电子商务交易额2.4万亿元，增长21%，其中网络购物交易额7340亿元，增长31%。商业增加值占全市GDP15.9%，商业税收对全市税收增长的贡献达21.8%。记者在昨天举行的2018年上海市商务工作会议上了解到，今年本市将制定实施《全力打响上海购物品牌 加快国际消费城市建设三年行动计划》，推动国际消费城市建设再升级。

建一站式交易服务平台

首届中国国际进口博览会将于今年11月在沪召开，市商务委主任尚玉英在会上指出，将召开“迎进口博览会200天”全市动员大会，制订“决战100天”行动方案，优化完善16项城市保障工作方案。建设“6天+365天”一站式交易服务平台。建成“一站式”线上交易服务平台，推进外高桥机床、酒类、化妆品等保税展示平台、虹桥常年展示交易平台和澳大利亚等国别商品中心等线下30多个进口平台与博览会对接，同时也将抓住100多个国家、5000多家境外企业参展的机遇，市区联动举办主题日、主题周、主题月系列活动，开展“走进上海”投资贸易对接促进活动。

据悉，本市今年商务工作的主要预期目标为：商品销售总额和社会消费品零售总额分别增长8%左右，电子商务交易额增长20%左右，网络购物交易额力争突破1万亿元；口岸贸易额、本市货物进出口额和服务进出口额分别增长5%左右，展览面积突破1800万平方米；利用外资规模稳定、质量提升，新增跨国公司地区总部45家，外资研发中心15家；对外投资健康有序发展。

南京路淮海路等全面升级

自去年起，南京东路上的世茂广场就启动了改造工程，而位于其8、9、10三层的全国首个 Hello Kitty主题室内乐园将于今年10月与广大顾客见面。

据黄浦区商务委介绍，新世界城的调整升级也将于今年启动，而淮海路上，瑞安广场（原太平洋百货淮海店）、雪豹商城等重点项目已确定将在年内竣工开业。

尚玉英指出，今年上海将着力打造世界级商圈商街，实施“一店一招牌”、公共空间焕新等工程，提升“中华商业第一街南京路”、“百年淮海路”的国际知名度和影响力。与此同时，也要注重区域级商圈的建设，支持徐家汇、五角场、新虹桥、大宁地区等主要商圈调整经营业态和品牌结构；建设特色商业街区，推动“梅泰恒”、南京东路、徐汇源等商圈后街配套升级和业态调整，推进夜上海特色消费示范区建设。

推动老字号创新发展

尚玉英表示，今年下半年的“重头戏”上海购物节，也将致力于提升消费促进和回流功能，凸显“女人的上海”等特色主题，打造成为上海国际消费城市建设的重要名片。

为了推动老字号品牌的改革创新发展、促进老品牌年轻化，今年本市将实施老字号“中华行”计划，组织上海100个老字号品牌建立联合展团参与中国品牌展、老字号博览会等重大展会。（网站首页图：晨报资料图片）