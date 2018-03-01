上海代表团全团审议宪法修正案草案

记者 何雅君

晨报讯 十三届全国人大一次会议上海市代表团昨天上午举行全体会议，审议宪法修正案草案。市委书记李强代表，市委副书记、市长应勇代表参加审议。市人大常委会主任、上海市代表团团长殷一璀主持会议。

李强说，宪法修改是党和国家政治生活中的一件大事，是以习近平同志为核心的党中央从新时代坚持和发展中国特色社会主义全局和战略高度作出的重大决策。这次宪法修改及时把党和人民在实践中取得的重大理论创新、实践创新、制度创新成果上升为宪法规定，充分体现了新时代坚持和发展中国特色社会主义的新要求，体现了坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一的新要求，体现了推进国家治理体系和治理能力现代化的新要求，符合广大人民意愿，符合中国国情，具有中国特色，我完全赞成、坚决拥护。这次宪法修改全面贯彻党的十九大确定的一系列重大战略部署，把事关长远发展的根本问题写入根本大法，修改充实一系列重大制度安排，有利于更好地发挥宪法的规范、引领、推动、保障作用，充分体现了中国特色社会主义的政治优势和制度优势，必将为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴提供有力宪法保障。

应勇说，此次宪法修改坚持党的领导，遵循法定程序，充分发扬民主，吸纳党和人民在实践中取得的重大理论创新、实践创新、制度创新成果，把党的指导思想转化为国家指导思想，将党的主张转化为国家意志和人民意志，体现了全党意志，反映了人民心愿，顺应了时代要求，具有广泛共识。宪法修改体现了共产党领导这一中国特色社会主义的最本质特征，加强和完善党和国家的领导体制，有利于更好地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，有利于党和国家事业兴旺发达、长治久安。

殷一璀说，完全赞成宪法修正案草案。这次宪法修改确立了习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，充实了坚持和加强党的全面领导的内容，完善了党和国家领导制度，体现了坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，有利于保障党和国家长治久安。宪法修正案通过后，上海人大要加强宣传解读，高度重视做好保障宪法实施的工作，不断提高履职本领，建设全面担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关。

代表们在审议时一致赞成和拥护宪法修正案草案，表示这次宪法修改确立了习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，明确了全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的共同思想基础。

上海市代表团副团长廖国勋参加审议。（网站首页图：张驰 摄影）