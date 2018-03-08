习近平等分别参加全国人大会议一些代表团审议

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（两会受权发布）习近平李克强栗战书汪洋王沪宁赵乐际韩正分别参加全国人大会议一些代表团审议

新华社北京3月7日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委栗战书，中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际，中共中央政治局常委韩正，7日上午分别参加了十三届全国人大一次会议一些代表团的审议。

3月7日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议广东代表团的审议。 新华社发（盛佳鹏 摄）

习近平在广东代表团参加审议。会上，李希、马兴瑞、马化腾、袁玉宇、米雪梅、黄建平、刘若鹏、李金东等8位代表先后围绕加快建设现代化经济体系、发挥互联网经济发展优势、以党建文化引领民营企业文化建设、军民融合推动源头科技创新发展、实施美丽乡村战略等问题发表意见。听完袁玉宇关于推进产业创新和人才发展的发言，习近平强调，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动发展道路，新旧动能不能顺利转换，就不能真正强大起来。强起来要靠创新，创新要靠人才。针对米雪梅谈到的问题，习近平强调，将来我国也还会有三四亿人生活在农村，所以农村发展和城市化应该相得益彰、相辅相成。在现代化进程中，我们要引导人们注重修养品德、保持良知、增强爱心，给所有需要帮助的人提供关爱和帮助。共产党就是为人民谋幸福的，人民群众什么方面感觉不幸福、不快乐、不满意，我们就在哪方面下功夫，千方百计为群众排忧解难。在最后的重要讲话中，习近平首先表示完全赞同宪法修正案草案，强调对我国现行宪法作部分修改，是党中央从新时代坚持和发展中国特色社会主义全局和战略高度作出的重大决策，也是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。宪法修正案草案在形成过程中充分发扬了民主，集中了各方面智慧，体现了党和人民的共同意志。习近平指出，广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，在我国改革开放和社会主义现代化建设大局中具有十分重要的地位和作用。习近平充分肯定党的十八大以来广东工作，要求广东的同志们进一步解放思想、改革创新，真抓实干、奋发进取，以新的更大作为开创广东工作新局面，在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。习近平强调，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是一个必须跨越的关口。构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。要全面推进体制机制创新，提高资源配置效率效能，推动资源向优质企业和产品集中，推动创新要素自由流动和聚集，使创新成为高质量发展的强大动能，以优质的制度供给、服务供给、要素供给和完备的市场体系，增强发展环境的吸引力和竞争力，提高绿色发展水平。习近平强调，建设现代化经济体系，事关我们能否引领世界科技革命和产业变革潮流、赢得国际竞争的主动，事关我们能否顺利实现“两个一百年”奋斗目标。要更加重视发展实体经济，把新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等战略性新兴产业发展作为重中之重，构筑产业体系新支柱。要以壮士断腕的勇气，果断淘汰那些高污染、高排放的产业和企业，为新兴产业发展腾出空间。科技创新是建设现代化产业体系的战略支撑。要着眼国家战略需求，主动承接国家重大科技项目，引进国内外顶尖科技人才，加强对中小企业创新支持，培育更多具有自主知识产权和核心竞争力的创新型企业。习近平强调，要以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放，加快发展更高层次的开放型经济，加快培育贸易新业态新模式，积极参与“一带一路”建设，加强创新能力开放合作。要抓住建设粤港澳大湾区重大机遇，携手港澳加快推进相关工作，打造国际一流湾区和世界级城市群。习近平强调，要形成有效的社会治理、良好的社会秩序，促进社会公平正义，让人民群众安居乐业，获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。要创新社会治理体制，把资源、服务、管理放到基层，把基层治理同基层党建结合起来，拓展外来人口参与社会治理途径和方式，加快形成社会治理人人参与、人人尽责的良好局面。要坚持在法治轨道上统筹社会力量、平衡社会利益、调节社会关系、规范社会行为、化解社会矛盾，以良法促发展、保善治，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，使尊法学法守法用法成为广大人民群众共同追求，确保社会在深刻变革中既生机勃勃又井然有序。要认真落实新时代党的建设总要求，努力把各级党组织锻造得更加坚强有力，从各级领导干部做起，从一件件小事抓起，坚决防止不良风气反弹回潮，不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。

3月7日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强参加十三届全国人大一次会议浙江代表团的审议。 新华社记者 饶爱民 摄

李克强在浙江代表团参加审议。听了车俊、袁家军、方中华等代表发言后，李克强表示，这次提请大会修改宪法，是贯彻党的十九大精神，坚持依宪治国、依宪执政的重大举措，完全赞同宪法修正案草案。他说，过去5年浙江改革发展和转型升级取得喜人成绩，希望紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步增强“四个意识”，落实党中央、国务院决策部署，以深化“最多跑一次”改革、完善事中事后监管为抓手，促进政府职能深刻转变，更大激发市场活力和社会创造力；加快数字经济等新动能成长和传统动能升级，走在推动高质量发展前列；坚持“两个毫不动摇”，支持民营经济和小微企业发展，打造“双创”升级版，带动扩大就业，用发展实效增添民生实惠。

3月7日，中共中央政治局常委栗战书参加十三届全国人大一次会议北京代表团的审议。 新华社记者 王晔 摄

栗战书在北京代表团参加审议。在认真听取蔡奇、陈吉宁、徐滔等代表发言后，栗战书说，完全赞成宪法修正案草案。我国宪法实现了党的主张和人民意志的高度统一，具有显著优势、坚实基础、强大生命力。我国宪法是治国理政的总章程，必须体现党和人民事业的历史进步，必须随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断完善发展。宪法及时确认党和人民创造的伟大成就和宝贵经验，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大确立的理论创新成果、实践创新成果、制度创新成果写进宪法，这就为坚持和维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦提供了宪法保障。

3月7日，中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋参加十三届全国人大一次会议台湾代表团的审议。 新华社记者 丁海涛 摄

汪洋在台湾代表团参加审议。在认真听取陈军、张晓东、陈云英等代表发言后，汪洋说，我完全拥护宪法修正案草案。宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现。这次宪法修改，是党和国家政治生活中的一件大事，具有重大现实意义和深远历史意义，完全符合党心民心，是时代的必然、实践的必要、法治的必需。

汪洋指出，要把深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想，作为当前及今后一个时期对台工作的首要任务，既要看到我们的战略优势，也要增强忧患意识，积极防范应对风险挑战，牢牢把握两岸关系正确发展方向。要坚持“和平统一、一国两制”方针，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。要坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对和遏制任何形式的“台独”分裂活动。要践行“两岸一家亲”理念，持续深化两岸经济文化交流合作，认真抓好《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》的落实，继续深化有关政策措施研究，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，促进同胞心灵契合。

3月7日，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁参加十三届全国人大一次会议贵州代表团的审议。 新华社记者 李学仁 摄

王沪宁在贵州代表团参加审议。在听取孙志刚、谌贻琴、王伟等代表发言后，王沪宁表示，完全赞成宪法修正案草案，草案充分体现了党的十九大和十九届二中、三中全会精神，充分体现了人民意志。贵州发展日新月异，希望贵州深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记关于贵州工作的重要指示精神，引导干部群众坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导。要聚焦实现高质量发展，守好发展和生态两条底线，走好新时代发展新路。要聚力打好脱贫攻坚战，苦干实干加油干，确保如期实现脱贫目标。要认真贯彻新时代党的建设总要求，全面加强党的领导和党的建设。

3月7日，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际参加十三届全国人大一次会议江苏代表团的审议。 新华社记者 谢环驰 摄

赵乐际在江苏代表团参加审议。在听取娄勤俭、吴政隆、吕建等代表发言后，赵乐际说，完全赞同宪法修正案草案。准确把握新的历史方位和关键时间节点，把一个时期党领导人民形成的重大理论观点、重大方针政策、重大奋斗目标，以根本法形式固定下来，实现党的主张、国家意志、人民意愿的高度统一，是我们党治国理政的一条重要经验。这次宪法修改，集中体现了党的十九大科学总结的重大理论、实践、制度创新成果，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的宪法指导地位，进一步明确党对一切工作的领导这一最高政治原则；确立了监察委员会作为国家机构的宪法地位，为构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系提供了宪法基础。纪检监察机关要增强“四个意识”，带头尊法学法守法用法，严格依照宪法法律行使职权。

3月7日，中共中央政治局常委韩正参加十三届全国人大一次会议天津代表团的审议。 新华社记者 姚大伟 摄

韩正在天津代表团参加审议。在听取李鸿忠、张国清、杨宝玲等代表发言后，韩正表示，完全赞同宪法修正案草案。他说，把党领导人民在中国特色社会主义建设实践中取得的重大理论创新、实践创新、制度创新成果上升为宪法规定，是保证党和国家事业持续发展、长治久安的重大制度安排。韩正对天津工作给予充分肯定，希望天津深入贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”的重要指示精神，把握好“一基地三区”定位，更加主动融入国家战略，深化改革扩大开放，努力开创天津工作新局面。要着力提高发展质量和效益，加快建设现代化经济体系。要着力保障和改善民生，做好每一件增进民生福祉的事。要着力加强和改善党的领导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

王晨、李希、李鸿忠、蔡奇等分别参加审议。