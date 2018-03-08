根据消费水平变化上调个税起征点

财政部负责人：房产税正在设计完善，并进行论证和听取意见





十三届全国人大一次会议新闻中心昨举行多场记者会 /新华社

[新闻发布·财政部]

据新华社北京3月7日电

如何防控政府债务风险、房地产税立法如何推进？个税起征点调至多少？……7日上午，十三届全国人大一次会议在北京梅地亚中心举行记者会，财政部部长肖捷，副部长史耀斌、胡静林围绕“财税工作和财政改革”回答中外记者提问。

【财政收入】

“放水养鱼”激发活力

大力减税降费背景下，去年我国财政收入缘何实现7.4%的较快增长？

“经济是财政的基础，财政收入状况归根结底取决于经济发展态势。”肖捷说，去年我国经济总量迈上80万亿元新台阶，同比增长6.9%。经济活力不断增强，企业效益不断改善，这是财政收入增长的基础条件。

与此同时，工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨较快，直接带动按现价计算的相关税收快速增长； 近几年连续实施“放水养鱼”的减税降费政策，不断培植发展新税源，也为财政增收提供了源头活水。

“这些因素的共同作用，推动2017年我国财政收入实现较快增长。这也恰恰印证了我国经济发展不仅出现了总量的扩大，也实现了质量和效益的提升。”肖捷说。

肖捷说，2018年，我国将继续实施减税降费政策，用财政收入的减法来换取企业效益的加法和市场活力的乘法。全年减税预计超过8000亿元，通过清理规范政府性基金、行政事业性收费和经营服务性收费等预计减负3000多亿元。

【央地财政关系】

预算绩效管理扩围

党的十九大提出，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。

肖捷说，此前我国已先后出台外交领域的改革方案和基本公共服务领域中央和地方共同财政事权和支出责任划分改革方案。今年将重点推进教育、医疗卫生、交通运输、环境保护等领域的改革。

“通过推进这项改革，将有力促进各级政府更好履职尽责，更有效地提供基本公共服务供给效率和水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。”他说。

今年全国一般公共预算支出规模约21万亿元，如何把钱花在刀刃上、花出实效？

肖捷表示，目前预算绩效管理仅限于一般公共预算，下一步绩效管理范围将逐步扩大到所有的财政资金，包括政府性基金预算和国有资本经营预算。

“财政部门将一如既往牢固树立勤俭节约和过紧日子的思想，在财政支出方面以绩效为导向，创新预算管理模式，努力做到少花钱、多办事、办好事。”他说。

【两大税改】

房产税立法稳步推进

房地产税、个人所得税改革社会关注度高，2018年两大税改如何推进？

史耀斌说，作为国际通行税种，我国房地产税制度设计在参考国际共性制度安排的同时，注重从中国国情出发来合理设计，比如合并整合相关税种以及合理降低房地产在建设交易环节的税费负担等。

他透露，目前全国人大常委会预算工作委员会、财政部以及其他有关方面正在抓紧起草和完善房地产税法律草案。“房地产税总体思路就是立法先行、充分授权、分步推进。按照这个总体思路，目前正在设计完善，并进行论证和听取意见。”

个人所得税起征点将上调到多少？史耀斌说，将根据居民的基本生活消费水平的变化来提出政策性建议。

史耀斌说，此次个人所得税改革有两大内涵值得关注，除了提高起征点，另一个内涵是前所未有的，即增加了专项扣除，首选重点就是子女教育、大病医疗等老百姓最急需最关切的方面。“当然，我们还会根据实际的情况来最后具体确定专项扣除项目的规模和数目。”

“此次个人所得税改革还要改革完善个人所得税的征税模式。”史耀斌说，改革会将分类税制转化为建立起综合与分类相结合的个人所得税税制，这也是世界上通行的个人所得税征税模式。

“我们会将一些劳动性所得，比如说工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等作为综合所得合并起来，然后再确定一个基本减除费用，大家称之为起征点，再进行征税。”

史耀斌说，改革旨在更好体现税收公平，体现调节收入分配的作用。改成综合与分类征收的税收模式后，综合性征税的项目会按年汇总来进行综合征税。

史耀斌表示，下一步将加快启动税收改革方案，同时启动个人所得税的修法，把所有的改革要素通过税法的修订最终确定下来。“相信通过这些改革，能够使个人所得税纳税人的税负更加合理，同时也更好地显现个人所得税调节收入分配，促进社会公平的积极效应。”

[新闻发布·农业部]

将来搞农业不仅有干头 还有说头有看头有赚头

据新华社北京3月7日电

让农业成为有奔头的产业、农民成为有吸引力的职业、农村成为安居乐业的美丽家园，这是农业部部长韩长赋描绘的乡村振兴美好愿景。

7日上午，在十三届全国人大一次会议记者会上，韩长赋围绕“实施乡村振兴战略，推动农业转型升级”相关问题回答了中外记者提问。

韩长赋说，党的十九大提出实施乡村振兴战略，这次政府工作报告又做了专门部署，充分体现了党中央对农业、农村发展的高度重视。

韩长赋说，将来搞农业不仅有干头，还要有说头、有看头、有赚头。随着科技进步和产业发展，“农民”从身份称谓将回归职业称谓。农村人不仅可以享受城里人的公共设施、公共服务，还拥有优美环境和田园风光。

韩长赋认为，当前我国农业的绿色发展要求紧迫，要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，在生产方式、生产技术、体制机制等方面下功夫创新。

“要让农业回归绿色的本色。”他说，“因为农业本身就是‘绿色工厂’。”

据韩长赋介绍，农业部正在建立以绿色生态为导向的农业补贴制度、合理利用资源的制度。

在农业科技方面，韩长赋说，过去科技研发重点是围绕增产，今后要调整科技创新的重点和方向，大力支持节本增效、优质安全、绿色环保技术的开发，目的是适应绿色发展要求。

韩长赋表示，农村宅基地属集体所有，只有具有农村集体经济组织成员身份的人才能依法依规取得本集体宅基地的使用权。城里人到农村买宅基地盖房子，现行法规政策是不允许的。

“这是集体经济组织成员特有的权利，而且原则上是一户一宅。”韩长赋说，“根据现行政策，城里人不能购买宅基地，更不能在上面盖别墅或者搞私人会所。”

韩长赋说，我国农村承包地已经实现所有权、承包权和经营权“三权分置”，这个路子也可以借鉴引用到宅基地以及闲置农房。今年中央一号文件已提出，完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。

[新闻发布·扶贫办]

确保脱贫不留“死角”

据新华社北京3月7日电

7日下午，在十三届全国人大一次会议记者会上，国务院扶贫办主任刘永富就打好精准脱贫攻坚战相关问题回答中外记者的提问。

刘永富表示，党的十八大以来，脱贫攻坚取得决定性进展和显著成绩。

我们创造了中国减贫史上最好成绩。2012年底，我国有贫困人口9899万人，到2017年底还剩3046万人，5年减少贫困人口6853万人，年均减少1370万人。此外，2012年底贫困县为832个，2016年“摘帽”28个县，2017年预计“摘帽”120多个。2016年首次出现了贫困县总量的减少。

“打赢打好精准脱贫攻坚战，深度贫困地区非常关键。”刘永富表示，要实现“一个人不掉队，一个民族不能少”的目标，深度贫困地区是一块难啃的“硬骨头”。

刘永富介绍，相比现在全国3.1%的贫困发生率，截至去年底，我国贫困发生率超过18%的县还有110个，贫困发生率超过20%的村还有16000多个，贫困发生率是11%的县约有334个，所以对这些地区要加大工作力度和投入力度，坚决攻下来。

中央财政新增扶贫投入及有关转移支付要向深度贫困地区倾斜，要加强对深度贫困地区监测监控，发现工作不到位或有可能完不成任务的提早做工作，确保脱贫不留“死角”。

打赢打好扶贫攻坚战，离不开有效的考核体系。刘永富谈到，脱贫攻坚要较真碰硬，实行最严格的考核评估制度，这起到了保持压力、促进落实的作用，有利于确保识别精准、退出精准、群众满意。