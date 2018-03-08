习近平关心过问的10件“小事”之六：“崇明岛现在是什么保护级别？”

来源：人民网

编者按：“对老百姓来说，他们身边每一件琐碎的小事，都是实实在在的大事，有的甚至还是急事、难事。如果这些‘小事’得不到及时有效的解决，就会影响他们的思想情绪，影响他们的生产生活。”

许多年前，时任浙江省委书记的习近平在“之江新语”中写下了上面的话。人民领袖念兹在兹的，依然是那些与老百姓生活休戚相关的“小事”。

“现在人均收入有多少了”“去年有多少人娶媳妇儿”“你那里的游客在村里住宿吗”……历年全国两会参加审议和讨论，每一次嘘寒问暖都是他“一枝一叶总关情”的最美注解。

2018年全国两会期间，人民网推出“习近平两会上关心过问的10件‘小事’”系列特稿，在展现地方可喜变化和老百姓获得感同时，重温人民领袖的为民情怀。

2017年3月5日下午，十二届全国人大五次会议上海代表团审议现场气氛活跃、暖意融融。

“崇明岛现在是什么保护级别？”“有没有列入国家级自然保护区？”“崇明现在通大桥了吗？”习近平总书记详细询问崇明岛的生态保护情况，问得细致、问得关切。

总书记关心崇明，让崇明干部群众欢欣鼓舞。崇明的老百姓说，“绿水青山就是金山银山”这句话，这些年是真真切切体会到了。

崇明东滩“鸟的天堂”（崇明区新闻办 供图）

这些年，崇明的生态环境不断改善，森林覆盖率达到25.1%，地表水环境功能区达标率达到90%，环境空气质量优良率达到76.4%。约占崇明区面积近二成的崇明东滩湿地自然保护区是国家重要的湿地类型自然保护区，2017年9月已被确定为首批10家国家湿地旅游示范基地之一。

生态环境优化了，崇明人的日子也越过越红火。

“从今年1月起，崇明给符合条件的人员发放每人每月40元的‘生态养老补贴’，还给本区户籍老人、未成年人等群体办理‘生态惠民保险’，给老百姓提供看得见、摸得到的‘生态红利’。”崇明区区长李政说。

从生态改善中得到实惠的崇明人，生态意识不断增强，积极参与生态岛建设，人人争当生态发展的主角。

崇明居民领到生态养老补贴 张峰 摄

如今越来越多的崇明人已经养成垃圾分类的良好习惯，生活垃圾分类减量工作已实现全覆盖，生活垃圾回收利用率达到73.5%。在中小学，崇明将自然生态等内容列入校本课程，让生态文明成风化人。

“村里环境更整洁了，苍蝇蚊子恼人的‘嗡嗡’声也少了。”自从崇明港西镇北双村开展垃圾分类工作后，村里的变化，垃圾收集员沈兴忠最清楚：“几乎没有随手扔垃圾的现象了，干湿垃圾分好后丢在垃圾桶里。少量扔错的垃圾，我在清运时再拣出来。”志愿者还会翻开垃圾桶检查，遇见分得不对的，抓住机会进行“现场教学”。

如今，随便走进北双村一户村民家中，村民都能对垃圾分类说出个一二三来，村民的习惯正在从“随手扔”变成“随手分”。

崇明岛与上海市区一江相隔，以前崇明人必须靠轮渡才能出岛，但轮渡容易受天气影响，遇大风、大浪、大雾等恶劣天气便要停航，一到节假日，更是一票难求。

如今，这一切已成历史，崇明岛上老百姓的出行也能让总书记放心了！

垃圾分类进社区 张峰 摄

39岁的范建东，是申崇三线的一名驾驶员。自2009年11月申崇线路开通以来，范建东就一直跑这条线路。“线路刚开通时，我特别激动，崇明人再也不用为恶劣天气时去不了上海市区而发愁了。”范建东说。如今，最快的申崇线路从陈家镇到人民广场，如果一路畅通无阻，只要1小时。

牢记总书记的嘱托，崇明始终坚持生态优先、绿色发展：东滩保护区一直致力于在湿地滩涂上为候鸟建一个“家”；崇明仍不断在添绿净气方面下功夫，到2040年森林覆盖率要提升到35%。如今，崇明生态岛发展目标直指“世界级”，崇明区委书记唐海龙说：“崇明干部群众将砥砺奋进，打造更多的‘无烟工厂’，为‘绿水青山就是金山银山’提供‘崇明案例’。”