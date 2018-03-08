习近平的“下团组”时间 | 人民群众什么方面感觉不幸福不快乐不满意 我们就在哪方面下功夫

来源：央视新闻客户端

3月7日上午，习近平出现在了广东代表团审议的现场。

这是一次不太寻常的安排。四年前的2014年3月6日，习近平就曾到过广东团。

2012年12月，习近平担任总书记后的首次地方调研也是选择在了广东。他当时说，之所以到广东来，就是要到在我国改革开放中得风气之先的地方，现场回顾我国改革开放的历史进程，宣示将改革开放继续推向前进的坚定决心。

众所周知，今年是改革开放40周年。习近平六年内两下广东团，无疑又将释放新的信息，而这一行动本身也是新的宣示。

习近平落座后，广东团的8位代表首先发言。

向总书记报告：梦想在改革和奋斗中实现

1986年，一位15岁的初三学生随父母从海南搬家到深圳刚刚两年。他的梦想是有一台8毫米口径的专业望远镜，能亲眼观测时隔76年再次光临地球的哈雷彗星。

1996年，一位33岁的东莞创业者刚刚接手一家濒临破产的企业。他的梦想是自己的产品能像它们取名的那位旅行家一样走遍全世界。

2008年，一位28岁的留美生物医学博士回到广州，当时国内的高端植入医疗器械领域几乎全被进口产业垄断，他的梦想是学成报国，打破这一垄断。

改革开放的伟大时代，给了他们实现梦想的舞台。

若干年后，这三个梦想家，已经可以清晰触摸到自己的梦想。

一个做出了亚洲最大、世界领先的社交平台，他叫马化腾。

一个做成了行业排名第一、远销欧美的马可波罗磁砖，他叫黄建平。

一个实现了生物3D打印技术在全球软组织修复领域的首次产业化，他叫袁玉宇。

3月7日上午，作为全国人大代表的他们坐在了同一个会场，在发言时不约而同地回忆起前些年与习近平的见面。在他们实现梦想的路上，有着总书记的殷殷关切。

习近平五年前到腾讯公司时，大厅屏幕上显示，QQ同时在线人数超过1.47亿，是全球唯一同时在线用户过亿的互联网产品。

马化腾代表告诉总书记，今年春节期间，微信月活跃用户数量首次突破10亿。目前全球市值排名前十的互联网与科技企业中，中国占据四席。互联网与新兴产业的迅猛发展，展现着新时代的“深圳速度”。

△马化腾代表在发言

黄建平代表在发言时回忆起10年前的2008年7月，时任国家副主席习近平到广东考察时曾到访他们公司，专门了解民营企业的党建情况。

在3月7日的发言中，黄建平提出了他思考的一个命题：如何保持企业稳健发展乃至成为百年老店？他从中国共产党这个不断创新的“团队”得到启示，用党建文化引领民营企业文化建设。他向总书记报告，唯美公司搞党建，不是搞“面子工程”，而是做成了企业的脊梁和风骨。

△黄建平代表在发言

袁玉宇代表在发言时分享了一堂特殊的党课。2012年5月，他参加了中央党校的培训。在开班典礼上，时任中央党校校长的习近平亲自讲课，题目是“实事求是”。听完这堂党课后，袁玉宇递交了入党申请书。2013年他正式成为一名党员，去年还兼任了共青团广东省委副书记。

△袁玉宇代表在发言

袁玉宇提出两条建议，希望国家保持海外人才引进的力度，希望从产业发展全链条的角度加大对创新的支持。

习近平接过他的话茬说，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动发展道路，新旧动能不能顺利转换，就不能真正强大起来。强起来要靠创新，创新要靠人才。



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习近平：“人才是第一资源”

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习近平：广东是改革开放排头兵 先行地 实验区

3月7日上午，习近平在广东代表团讲话时，对广东工作给予充分肯定，并提出殷切期望。

他说，广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，在我国改革开放和社会主义现代化建设大局中具有十分重要的地位和作用。

早在2012年12月的广东之行时，习近平就对广东在中国改革开放中的作用做出这样的定位：窗口作用、试验作用、排头兵作用。

2014年3月6日，习近平又在广东代表团表示，“30多年来，广东在改革开放中很好发挥了窗口作用、试验作用、排头兵作用”。他要求广东继续发扬敢为人先的精神，勇于先行先试，大胆实践探索，在全面深化改革中走在前列。

在今年下广东团的讲话中，习近平要求广东的同志们进一步解放思想、改革创新，真抓实干、奋发进取，以新的更大作为开创广东工作新局面。

中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央对进一步推进改革开放提出了新要求。

党的十九大报告70次提到“改革”。在“八个明确”中，第四个就是“明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”。在 “十四条基本方略”中，第三条就是“坚持全面深化改革”。

在党的十九届一中全会上，习近平指出，新时代坚持和发展中国特色社会主义，根本动力仍然是全面深化改革。

2018年，中国迎来一个重要的年轮：改革开放40周年。在这一年的新年贺词中，习近平这样宣示，我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。

今年1月23日，习近平主持召开十九大之后中央深改小组第二次会议。他指出，要弘扬改革创新精神，推动思想再解放改革再深入工作再抓实，凝聚起全面深化改革的强大力量，在新起点上实现新突破。

世界瞩目中国，中国瞩目广东。

习近平：希望广东“四个走在全国前列”

在3月7日上午的这一场重要讲话中，习近平希望广东在四个方面走在全国前列。梳理十八大以来他对广东工作的寄语，可以清晰观察到“走在前列”是一个高频词。

作为改革开放排头兵、先行地、实验区，广东走在前列，责无旁贷。观察习近平要求广东走在前列的这些领域，也都是在改革开放和社会主义现代化建设大局中的大命题。

——在构建推动经济高质量发展体制机制上走在全国前列

在3月5日参加内蒙古代表团审议时，习近平就提出了经济高质量发展的命题，并对扎实推动经济高质量发展提出明确要求。在广东代表团，习近平重点谈到推动经济高质量发展的一个系统工程，那就是构建推动经济高质量发展体制机制。

——在建设现代化经济体系上走在全国前列

十九大报告首次提出建设现代化经济体系。今年1月，中央政治局专门就建设现代化经济体系进行第三次集体学习。习近平在讲话时提出，国家强，经济体系必须强。

在3月7日上午的讲话中，习近平要求广东在建设现代化经济体系上走在全国前列，并对建设现代化经济体系提出了明确要求。

——在形成全面开放新格局上走在全国前列

十九大报告对推动形成全面开放新格局做出决策部署，并将其列为建设现代化经济体系的重要内容。

在3月7日的讲话中，习近平谈到了党中央做出的一个重大决策——粤港澳大湾区建设。去年7月1日，习近平在香港见证了框架协议的签署。根据协议，粤港澳三地将打造国际一流湾区和世界级城市群。这是广东做好全面开放文章的重大机遇。

——在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列

十九大报告提出，要打造共建共治共享的社会治理格局。广东省委省政府提出，要努力把广东打造成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一。

△米雪梅代表在发言

米雪梅代表在发言时分享了她的故事。1997年，她从甘肃老家来到中山一家制衣厂打工。21年里，她先后做过女保安、工艺技术师、跟单员，现在是一家服饰公司的客服总监，从“打工妹”成为了“新广东人”。

她在发言中希望政府不断加大教育投入，满足日益增长的外来工子女的入学需求。

习近平在认真倾听她的发言后，有感而发，作了讲话。

习近平：“梅花香自苦寒来”

△点击微视频△

“共产党就是为人民谋幸福的，人民群众什么方面感觉不幸福、不快乐、不满意，我们就在哪方面下功夫”。

习近平的这一番话，掷地有声。

五年多前，就是在这个以人民命名的大会堂，新当选中共中央总书记的习近平面向中外记者发出宣言：人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。

四个多月前，再次当选中共中央总书记的习近平做了这样的重申：我们要牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。

3月7日，这样的话语，温暖着在场的广东代表团全体代表，也滋润着亿万国人的心田。

（央视记者 申勇 龚雪辉 刘爱民 史伟 沈忱 李铮 伟明 哈男 章猛 陈括 郝薇）