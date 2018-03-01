【央视快评】以更大的作为实现“四个走在前列”

央视新闻客户端



​“广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区，在我国改革开放和社会主义现代化建设大局中具有十分重要的地位和作用。”3月7日上午，习近平总书记到广东代表团参加审议时强调指出。总书记要求广东的同志们进一步解放思想、改革创新，真抓实干、奋发进取，以新的更大作为开创广东工作新局面，在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。

党的十八大后，习近平总书记考察地方第一站就到了广东。在这块改革开放的热土上，总书记向全党全国发出“改革不停顿，开放不止步”的动员令。

五年多来，广东牢记习总书记的嘱托，锐意进取、勇于开拓，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在南粤大地落地生根、结出丰硕成果，给党中央交上了一份优异的答卷。

今天，习近平总书记更以“四个前列”激励广东继续做好改革开放排头兵的角色，在构建推动经济高质量发展体制机制、建设现代化经济体系、形成全面开放新格局、营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。这是总书记对广东的希冀和重托，也是对新时代新一轮改革开放的重要指引。

要实现习总书记“四个走在全国前列”的希望，必须以全面深化改革作保障。高质量发展的体制机制需要全面深化改革，现代化经济体系需要全面深化改革完善；全面开放新格局需要全面深化改革实现，社会治理新格局同样需要全面深化改革作依托。广东要做到“四个走在全国前列”，最根本的在于坚定不移推进全面深化改革、扩大开放。

惟希望也，故进取；惟进取也，故日新。习总书记念兹在兹：“改革开放是当代中国发展进步的活力之源，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，是大势所趋、人心所向，停顿和倒退没有出路。”

改革开放，这是实现中华民族伟大复兴的必由之路。在新的历史起点上，我们要勇于担起新的使命，继续砥砺奋进再攀高峰，始终保持干事创业的激情，不断创新，引领时代。作为改革开放先行地的广东责无旁贷。

改革没有休止符。要将改革开放向纵深挺进，取得新的突破，必须下定刮骨疗毒的决心，以背水一战的气概在关键问题上寻求突破，在短板问题上打开局面。

习总书记在审议时特别强调，创新是第一动力。“中国如果不走创新驱动的道路，新旧动能不能够顺利转换，中国就不可能真正强大起来。”从广东制造到广东智造，作为中国经济第一大省的广东，已经在现代制造业的多个领域里实现了从跟跑、并跑到领跑的转变，其实践充分说明了创新驱动发展战略的科学性。

在谈到建设现代化经济体系时，习总书记叮嘱广东同志：要以壮士断腕的勇气，果断淘汰那些高污染、高排放的产业和企业，为新兴产业发展腾出空间。同时，构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。总书记的重要指示，为广东以新的更大作为开创新局面提供了重要思想，指明了实践路径。

40年前，大潮起珠江。老一辈中国共产党人以大无畏的革命精神，依靠敢闯敢干的勇气和自我革命的担当，带领中国人民闯出了一条改革开放的新路、好路，中国人民开启了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。

40年后的今天，中国人民已经踏上了新征程。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，我们“要以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放”，书写新时代全面深化改革开放的壮美篇章、迎接实现中华民族复兴的伟大时刻！（央视评论员）