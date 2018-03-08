学习路上·“跟总书记上两会”系列之四

来源：人民网-中国共产党新闻网

系列之一：聚焦两会：五年间习近平去的第一个“团组”是哪些？

系列之二：图解过去五年习近平在两会上的连珠妙“喻”

系列之三：习近平牵挂少数民族的那些事儿

【学习路上按】“要认真开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加强扶贫资金管理，对挪用、贪污扶贫款项的行为严惩不贷。”3月5日下午，习近平在参加内蒙古代表团审议时强调，群众对一些地方脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假现象非常反感，要认真加以解决。治国必先治党，治党务必从严。“全面从严治党” 是历年全国两会期间习近平总书记“下团组”经常提及的话题，总书记的重要论述成为两会上全面推进从严治党的最强音。为此，“学习路上”为您梳理解读历年全国两会上习近平总书记强调的全面从严治党“关键词”，供党员领导干部学习领悟。

【原话】

要认真开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加强扶贫资金管理，对挪用、贪污扶贫款项的行为严惩不贷。群众对一些地方脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假现象非常反感，要认真加以解决。

——2018年3月5日在参加内蒙古代表团审议时的讲话

【点评】

惠民扶贫资金是贫困群众的“保命钱”，一分一厘都不能乱花，一丝一毫都不能私用。扶贫领域的“苍蝇”虽然手中权力不大，但其潜藏在广大基层群众身边，一旦“嗡嗡”作响，不仅破坏党和政府形象，更直接侵害了人民群众切身利益。党的十八大以来，习近平总书记多次强调要紧盯脱贫民生领域，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。打好脱贫攻坚战是党的十九大提出的三大攻坚战之一，要打赢脱贫攻坚战，就必须打赢作风攻坚战，把作风建设摆在突出位置，用作风建设的成果促进各项扶贫举措的落实。

【原话】

反腐败斗争有利于净化政治生态，也有利于净化经济生态，有利于理顺市场秩序、还市场以本来的面目，把被扭曲了的东西扭回来。

——2016年3月4日在看望参加政协会议的民建工商联委员时的讲话

要深入推进反腐败斗争，下大气力拔“烂树”、治“病树”、正“歪树”，使领导干部受到警醒、警示、警戒。

——2015年3月6日在参加江西代表团审议时的讲话

【点评】

“人民群众最痛恨腐败现象，腐败是我们党面临的最大威胁。” 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持有腐必惩、有贪必肃，一大批“老虎”“苍蝇”被绳之以党纪国法。坚定不移的反腐态度和不断深入的反腐进程，给党和国家带来重大改变。从2015年“胶着状态”，2016年“压倒性态势正在形成”，到2017年“压倒性态势已经形成并巩固发展”，党的十八大以来，在习近平的“铁腕”和“大招”下，全面从严治党取得卓著成效，党风政风为之一新，极大地振奋了党心军心民心。在十九届中央纪委二次全会上，习近平进一步明确“深化标本兼治”的工作方向，再次发出动员令，激励全党“夺取反腐败斗争压倒性胜利”。

【原话】

全面从严治党，是我们党在新形势下进行具有许多新的历史特点的伟大斗争的根本保证。关键是要抓住领导干部这个“关键少数”，坚持思想建党和制度治党紧密结合，全方位扎紧制度笼子，更多用制度治党、管权、治吏。

——2015年3月5日参加上海代表团审议时的讲话

要突出领导干部这个关键，教育引导各级领导干部立正身、讲原则、守纪律、拒腐蚀，形成一级带一级、一级抓一级的示范效应，积极营造风清气正的从政环境。

——2015年3月9日参加吉林代表团审议时的讲话

【点评】

为政之要，莫先乎人；成事之要，关键在人。党是整个社会的表率，领导干部又是全党的表率。推进全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，必须牢牢抓住领导干部这个“关键少数”，强化党章党规意识，落实党纪严于国法要求，一级带一级，层层传导压力，为依规管党治党、重塑纪律生态奠定坚实基础。包括党政主要负责同志在内的“关键少数”能否发挥关键作用，事关党和国家事业的前途命运。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从抓“关键少数”破题，突出“关键少数”这个重点，以身作则、以上率下，严明纪律、严格要求，建章立制、着眼长远，不断推动全面从严治党向纵深发展。

【原话】

要重视基层风气问题，下大气力整治发生在老百姓身边的不良行为，对随意插手基层敏感事务、截留克扣基层物资经费、处事不公、吃拿卡要、侵占群众利益等问题，必须严肃查处，绝不姑息。

——2015年3月6日参加江西代表团审议时的讲话

【点评】

“人视水见形，视民知治不。”干部廉不廉，党风正不正，群众感受最深刻，群众评价最重要。发生在群众身边的不正之风和腐败问题，量大面广，易发多发，社会关注度高，群众反映强烈，它直接侵害人民群众的切身利益，严重损害党和政府的形象。对发生在老百姓身边“微腐败”的严重性和破坏性，绝不可低估，也绝不能姑息。蹭顿饭吃、拿点公物、卡些油水、要点好处，诸如此类，看起来事情不大，但这正是许多大案要案发生的原点，概莫能外。党的十八大以来，习近平总书记多次强调要着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向基层延伸，认真纠正和严肃查处基层贪腐以及执法不公等问题，让群众更多感受到反腐倡廉的实际成果。这些论述和部署，蕴含着深厚的民本情怀，彰显了鲜明的问题导向，必将为正风反腐带来新的强劲动力。

【原话】

新型政商关系，概括起来说就是“亲”、“清”两个字。对领导干部而言，所谓“亲”，就是要坦荡真诚同民营企业接触交往，特别是在民营企业遇到困难和问题情况下更要积极作为、靠前服务，对非公有制经济人士多关注、多谈心、多引导，帮助解决实际困难。所谓“清”，就是同民营企业家的关系要清白、纯洁，不能有贪心私心，不能以权谋私，不能搞权钱交易。对民营企业家而言，所谓“亲”，就是积极主动同各级党委和政府及部门多沟通多交流，讲真话，说实情，建诤言，满腔热情支持地方发展。所谓“清”，就是要洁身自好、走正道，做到遵纪守法办企业、光明正大搞经营。

——2016年3月4日看望参加政协会议的民建工商联委员时的讲话

【点评】

政商关系，自古以来就是一个复杂而重要的问题。2016年全国两会期间，中共中央总书记习近平在看望参加政协会议的民建、工商联界委员并参加联组讨论时，首次提出要构建“亲”和“清”的新型政商关系，引起巨大反响。习近平总书记的论述，在政企两界都引起了热烈反响和共鸣，使领导干部和企业家心中都有了一杆秤，明白彼此交往所应遵循的准则和尺度，为新时期处理好政商关系提供了重要指导和遵循。

【原话】

要认真落实新时代党的建设总要求，努力把各级党组织锻造得更加坚强有力，从各级领导干部做起，从一件件小事抓起，坚决防止不良风气反弹回潮，不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。

——2018年3月7日参加广东代表团审议时的讲话

提到中央八项规定要求，大家有希望也有担心。目前，首先要把这一步继续抓好，起徙木立信的作用，让人看到风清气正的希望。现在的一些不正之风、顽症，很容易反复，所以要踏石留印、抓铁有痕，不能让它反弹，除了制度的笼子外，首先要把习惯养成，善做善成。这件事情要牢牢抓住，才能做好其他的事情。

——2014年3月5日参加上海代表团审议时的讲话

作风建设永远在路上。如果前热后冷、前紧后松，就会功亏一篑。各级领导干部都要树立和发扬好的作风，既要严以修身、严以用权、严以律己，又要谋事要实、创业要实、做人要实。

——2014年3月9日参加安徽代表团审议时的讲话

全体共产党员特别是党的领导干部，要坚定理想信念，始终把人民放在心中最高的位置，弘扬党的光荣传统和优良作风，坚决反对形式主义、官僚主义，坚决反对享乐主义、奢靡之风，坚决同一切消极腐败现象作斗争，永葆共产党人政治本色，矢志不移为党和人民事业而奋斗。

——2013年3月17日在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话

【点评】

良好作风是我们党的根本宗旨的具体体现，也是我们党始终同人民保持血肉联系、始终立于不败之地的重要原因。党的十八大以来，习近平总书记始终从关乎党的兴衰存亡、巩固党的执政地位、实现党的执政使命的政治高度，严肃对待作风问题，高度重视作风建设，在不同阶段、不同场合发表了一系列重要讲话，并先后作出数十次重要批示，为贯彻落实中央八项规定精神指出明确方向，提出根本遵循。5年雷厉风行，5年春风化雨，以八项规定为肇始的作风建设刷新了党风政风，净化了社会风气，提振了人心士气，为党的建设和经济社会发展注入了强大正能量。

【原话】

一个地方要实现政通人和、安定有序，必须有良好政治生态。政治生态污浊，就会滋生权欲熏心、阳奉阴违、结党营私、团团伙伙、拉帮结派等一系列问题，侵蚀党的思想道德基础。

——2017年3月7日参加辽宁代表团审议时的讲话

各级领导干部要带头执行《准则》、《条例》，把好用权“方向盘”，系好廉洁“安全带”，激浊扬清，扶正祛邪，自觉为营造风清气正的政治生态履职尽责、作出贡献。

——2017年3月8日参加四川代表团审议时的讲话

做好各方面工作，必须有一个良好政治生态。政治生态污浊，从政环境就恶劣；政治生态清明，从政环境就优良。政治生态和自然生态一样，稍不注意，就很容易受到污染，一旦出现问题，再想恢复就要付出很大代价。

——2015年3月9日参加吉林代表团审议时的讲话

【点评】

“蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，与之俱黑”。人在集体中都会受到周围环境、风气的影响，而党员所受到的各种影响中，最大的是来自党内。因此，在党的建设中，净化政治生态十分重要。党的十八大以来，习近平总书记多次强调要严守政治纪律和政治规矩，营造风清气正的政治生态。有专家指出，习近平总书记强调政治生态建设，不仅抓住了当下党的建设必须解决的一项紧迫任务，更表明了新一代中国共产党人在政党建设方面的基本立场与态度。

【原话】

我曾专门讲纪律问题。生活纪律、组织纪律、财经纪律、政治纪律，多少纪律，问题是执行得不好，有些人觉得纪律是“稻草人”，不在乎，现在就是要严明纪律。各级干部要有敬畏之心，监督、奖惩措施要跟上。不防微杜渐就会溃于蚁穴。

——2014年3月5日参加上海代表团审议时的讲话

【点评】

“欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩。”纪律是党的生命，严明的纪律和规矩是我们党区别于其他政党的显著特征，更是我们党始终保持顽强的战斗力、强大的生命力，并不断取得胜利的重要保证。不守纪律、没有规矩就没有严肃的党内政治生活，党就会成为一盘散沙，更不成其为马克思主义政党。加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。

【原话】

要以推进干部作风转变为抓手，全面推进干部队伍建设。要严肃党内政治生活，深入整治选人用人不正之风，坚持正确用人导向，真正把忠诚党和人民事业、做人堂堂正正、干事干干净净的干部选拔出来。

——2017年3月7日参加辽宁代表团审议时的讲话

要保护作风正派、锐意进取的干部，真正把那些想干事、能干事、敢担当、善作为的优秀干部选拔到各级领导班子中来。

——2016年3月7日参加黑龙江代表团审议时的讲话

【点评】

治国之要，首在用人。党的十八大以来，习近平总书记就干部选任等话题发表过一系列重要论述，例如在甘肃调研时，他强调要重用“四种人”，在同中央党校第一期县委书记研修班学员进行座谈时，他提出干部要做到“心中四有”。这些要求，既与党章规定的干部条件高度一致、一脉相承，又顺应伟大斗争和伟大事业的需要，赋予了德才兼备、以德为先标准新的时代内涵。坚持和落实好干部标准，要严把政治关、作风关、能力关、廉洁关，大力选拔忠诚干净担当的干部。