四天三下团组，习近平这些新提法信息量很大

来源：人民日报客户端

每年两会，习近平总书记的下团组活动都备受关注。2018年两会开启不满一周，从政协联组会到内蒙古、广东代表团，习近平已经三下团组。“小马拉大车”“羊煤土气”“新型政党制度”……习近平这些“新提法”，传递出大量信息，值得认真读一读。

1．小马拉大车

3月5日，习近平在内蒙古代表团参加审议时给扶贫干部提了个醒。他说，扶贫工作“既要下决心消除绝对贫困，又不能把胃口吊得太高，使大家期望值太高，力不从心。小马拉大车，你拉不动，拉不动的结果是好心没办成好事。”

从黄土地走出来的习近平很清楚，扶贫不能搞花架子，而是要脚踏实地、实事求是。在内蒙古代表团，他还指出，群众对一些地方脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假现象非常反感，并强调“要认真加以解决”。

对脱贫攻坚接下来怎么干，习近平想得很细。

谈重点，他说要瞄准贫困人口集中的乡（苏木）村（嘎查），重点解决好产业发展、务工就业、基础设施、公共服务、医疗保障等问题。

谈因病致贫，他说，既要解决好眼下问题，更要形成可持续的长效机制。

谈扶贫领域腐败，他严厉指出要对挪用、贪污扶贫款项的行为严惩不贷。

3月5日，习近平参加内蒙古代表团的审议。新华社记者 谢环驰 摄

2．羊、煤、土、气

羊、煤、土、气（农畜产品、煤炭、稀土、天然气）一度是内蒙古引以为骄傲的经济增长支撑，然而仅靠资源支撑的发展已难以持续。

“内蒙古产业发展不能只盯着羊、煤、土、气，要大力培育新产业、新动能、新增长极。”5日下午，习近平用三个“新”为内蒙古经济高质量发展开出了良方。

正是看到这一点，习近平在广东代表团参加审议时再次强调，“中国如果不走创新驱动道路，新旧动能不能顺利转换，是不可能真正强大起来的，只能是大而不强。”

他还告诫人们，“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。”“同时，也要注意有所为有所不为，不能搞大呼隆，一哄而起。”

3月4日，习近平看望参加政协会议的民盟致公党无党派人士侨联界委员。新华社记者 李学仁 摄

3. 新型政党制度

3月4日，习近平看望民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会。他指出，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。这是习近平在两会上首次提出“新型政党制度”。

新型政党制度，它究竟新在哪里？习近平指出了它的三个“新”：

一是新在它能够真实、广泛、持久代表和实现最广大人民根本利益、全国各族各界根本利益；

二是新在它把各个政党和无党派人士紧密团结起来、为着共同目标而奋斗；

三是新在它通过制度化、程序化、规范化的安排集中各种意见和建议、推动决策科学化民主化。

习近平强调，坚持中国共产党的领导，不是不要民主了，而是要形成更广泛、更有效的民主。我们应该不忘多党合作建立之初心，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，把我国社会主义政党制度坚持好、发展好、完善好。

3月7日，习近平到广东代表团参加审议。摄影：燕雁

4.“城镇化”和“逆城镇化”要相得益彰

“人民群众在什么方面感觉到不幸福、不快乐、不满意，我们就要在那些方面下功夫。”3月7日，习近平到广东代表团参加审议时的这句话说到了人们的心坎里。

作为广东数千万外来工的一员，米雪梅代表在发言中讲述了她到广东务工创业20多年的酸甜苦辣。习近平称赞道：你的经历就像你的名字，“梅花香自苦寒来”。并说道，米雪梅发言中讲到的外来工子女教育问题带有普遍性。

如何推动城镇化，习近平给出了自己的思考：城镇化、逆城镇化两个方面都要致力推动。城镇化进程中农村也不能衰落，要相得益彰、相辅相成。

他指出，我们现在推动城镇化建设，千方百计让进城务工人员能够在城市稳定地工作生活，孩子能进城的随着进城，解决留守问题。同时，也要让留在农村的老年人在乡村振兴战略中找到归宿。

对于城镇化过程中出现的问题，习近平说，家庭人伦等值得珍惜的东西，在城镇化过程中，在农民进城的大迁徙中受到了冲击。这个冲击不可避免，但在这个过程中不能泯灭良知人性。