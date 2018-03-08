习近平寄语新时代的“半边天”

2014年3月7日，习近平参加十二届全国人大二次会议贵州代表团的审议。这是习近平来到女代表中间，同她们亲切交流，并代表党中央、国务院，向女代表、女委员及全国各界妇女同胞，致以节日的问候。

妇女是“半边天”

妇女是物质文明和精神文明的创造者，是推动社会发展和进步的重要力量。没有妇女，就没有人类，就没有社会。

——2015年9月27日，习近平在全球妇女峰会上的讲话

妇女是“半边天”，全面建成小康社会，实现两个“一百年”目标和中华民族伟大复兴，需要我们共同努力。

——2013年3月8日，习近平到十二届全国人大一次会议江苏代表团参加审议，会前亲切看望妇女代表，向两会全体妇女代表委员并向全国妇女致以节日祝贺

尊老爱幼、教育子女

广大妇女要自觉肩负起尊老爱幼、教育子女的责任，在家庭美德建设中发挥作用，帮助孩子形成美好心灵，促使他们健康成长，长大后成为对国家和人民有用的人。广大妇女要发扬中华民族吃苦耐劳、自强不息的优良传统，追求积极向上、文明高尚的生活，促进形成良好社会风尚。

——2013年10月31日，习近平在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话上强调

保障妇女儿童合法权益

妇女权益是基本人权。我们要把保障妇女权益系统纳入法律法规，上升为国家意志，内化为社会行为规范。

——2015年9月27日，习近平在全球妇女峰会上的讲话

坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

妇女和儿童是一切不和平不安宁因素的最大受害者。我们要坚定和平发展和合作共赢理念，倍加珍惜和平，积极维护和平，让每个妇女和儿童都沐浴在幸福安宁的阳光里。

——2015年9月27日，习近平在全球妇女峰会上的讲话

追求男女平等的事业是伟大的

追求男女平等的事业是伟大的。纵观历史，没有妇女解放和进步，就没有人类解放和进步。

——2015年9月27日，习近平在全球妇女峰会上的讲话

男女共有一个世界，消除对妇女的歧视和偏见，将使社会更加包容和更有活力。我们要努力消除一切形式针对妇女的暴力，包括家庭暴力。我们要以男女平等为核心，打破有碍妇女发展的落后观念和陈规旧俗。

——2015年9月27日，习近平在全球妇女峰会上的讲话

妇联当好“娘家人”

各级妇联组织干部特别是领导干部，要坚持走出机关、走向基层，沉下身子接地气，拓宽工作渠道，创新工作手段，用自己的眼睛看最真实的情况，用自己的耳朵听最真实的声音，帮助广大妇女排忧解难，通过实实在在的服务把党和政府的关怀、妇联“娘家人”的温暖送到广大妇女心中，使妇女工作常做常新、充满活力。

——2013年10月31日，习近平在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时强调

我们必须根据形势和任务发展变化，加强和改进党的群团工作，把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用和人才第一资源作用充分发挥出来，把13亿多人民的积极性充分调动起来。

——2015年7月6日至7日，习近平在中央党的群团工作会议上发表重要讲话