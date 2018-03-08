【央视快评】强起来靠创新 创新靠人才

新闻频道 来源：央视网 2018年03月08日 13:39A-A+

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3月7日上午，习近平总书记在参加广东代表团审议时强调，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动发展道路，新旧动能不能顺利转换，就不能真正强大起来。强起来要靠创新，创新要靠人才。

习近平总书记的重要讲话，饱含着我们党对人才工作的极端重视，为推进新时代人才强国战略指明了方向。

“鱼无定止，渊深则归；鸟无定栖，林茂则赴。”进入新时代的中国正大步走进世界舞台的中央，为一切有志于创新创造、成就梦想的人才提供了广阔天地。

“环境好，则人才聚、事业兴；环境不好，则人才散、事业衰”。习近平总书记对人才工作提出的一系列重要指示，深刻阐述了人才作为“第一资源”对国家和民族的极端重要性。我们深刻学习领会习近平总书记的人才思想，自觉克服人才流动、使用、发挥作用中的体制机制障碍，大力营造勇于创新、鼓励成功、宽容失败的社会氛围，促进青年人才成长，为创新拔尖人才成长铺路搭桥，让人才资源滚滚而来、竞相奔涌。

当今世界，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，变革突破的能量正在不断积累。各国之间的竞争说到底是人才竞争。习近平总书记一语中的：“谁能培养和吸引更多优秀人才，谁就能在竞争中占据优势。”中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要实施好创新驱动发展战略、构筑产业体系新支柱，新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳等战略性新兴产业将成为重中之重。而决定这一切的，成也人才，败也人才。

在广东代表团，习近平总书记明确要求广东的同志，要着眼国家战略需求，主动承接国家重大科技项目，引进国内外顶尖科技人才，加强对中小企业创新支持，培育更多具有自主知识产权和核心竞争力的创新型企业。这是总书记对广东的重托，也是广大沿海开放地区的使命所在。

我们要以全球视野谋划和推进创新，聚天下英才而用之，培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。

新时代的中国，比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才。

强起来要靠创新，创新要靠人才。我们要以更加积极、更加开放、更加有效的创新举措，把党内和党外、国内和国外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来，为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写出无愧于人民、无愧于历史的时代答卷！（央视评论员）