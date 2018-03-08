王毅：习近平主席亲自擘画和推进了精彩纷呈的元首外交

新闻频道 来源：央视网 2018年03月08日 11:10A-A+

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央视网消息：十三届全国人大一次会议新闻中心将于3月8日(星期四)上午10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。

中央电视台记者：请问外长的是，这些年中国民众普遍有一个深切的体会，就是自从十八大以来，习近平总书记亲力亲为开展元首外交，引领树立起了新时代的中国形象，展现了领袖风范，同时推动中国国际地位和影响得到了历史性的提升。所以想在这里请教外长，您是怎么看待中国元首外交的重要作用和影响的？谢谢。

王毅：元首外交是国际交往的最高形态，有着其他交往无法替代的重要作用和战略价值。党的十八大以来，习近平主席作为中国特色大国外交的总设计师，亲自擘画和推进了精彩纷呈的元首外交。习主席遍访世界57个国家，接待了110多位外国元首访华，这些重大的外交行动不仅极大增进了国际社会对中国的了解，有效提升了中国的国际地位和影响，也为解决当今许多全球性问题指明了方向。而习主席本人的领袖风范和人格魅力，也使很多不同社会制度、不同文化背景的领导人都成为了他的好朋友，成为了中国的好朋友。

2018年，除了主持四大主场活动之外，习主席还将赴南非、巴布亚新几内亚和阿根廷出席金砖国家领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议以及二十国集团领导人会晤。我们相信，习主席亲力亲为的元首外交将会进一步展现为人民谋福、为国家负责、为世界担当的博大情怀，书写新时代中国特色大国外交的崭新篇章。谢谢。