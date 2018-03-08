2018“国家账本”来了，一图帮你读出数里行间的奥秘

预算报告被形象地称作“国家账本”，明确政府钱从哪来，花到哪去。随着十三届全国人大一次会议开幕，党的十九大后首份“国家账本”亮相，提交人大代表审查。

赤字率调低至2.6%、实施万亿元减税降费、城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高40元……数里行间折射新时代的国计民生。

调低赤字率为宏观调控留空间

2018年，全国一般公共预算收入预计将超过18万亿元，支出预计接近21万亿元，与美国的支出规模进一步缩小差距，彰显世界第二大经济体的大国气度。

收支之间，存在2.38万亿元财政赤字。2018年，我国赤字规模与去年持平，赤字率预计为2.6%，比2017年预算降低0.4个百分点。

“我国经济稳中向好、财政增收有基础，为调低赤字率提供了可能，也为宏观调控留下更多政策空间。从全球来看，未来各种不确定性风险很多，需要政策预留空间，这是一种积极的应对。”中国财政科学研究院院长刘尚希解释说。

打好三大攻坚战

打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，背后离不开财政“真金白银”的支持。

决胜全面小康的三大攻坚战中，防范化解重大风险被放在首位，加强地方政府性债务管理是其中的重要内容。今年，财政部门安排地方政府专项债券 13500 亿元。

针对全面打好脱贫攻坚战，预算报告显示，2018年，中央财政预算将安排补助地方专项扶贫资金1060.95亿元，首次突破千亿元规模。同时，还将瞄准特定贫困群众精准帮扶，进一步向深度贫困地区聚焦发力。

生态环境质量众所关注。2018年中央财政安排大气、水、土壤三项污染防治资金合计405亿元，比2017年增长19%，投入力度为近几年最大。

为高质量发展保驾护航

高质量发展，是今年全国两会一大热词，也是中国经济面向未来的关键词。这对财政工作提出新要求，引导更多财政资金和政策支持高量发展。

支持深化供给侧结构性改革，支持制造业优化升级，促进新动能成长壮大，继续推进“三去一降一补”。

支持创新型国家建设，加快实施国家科技重大专项等重大项目，支持组建国家实验室和建设一流科研院所等。

支持实施乡村振兴战略，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，完善农业补贴制度，深化粮食价格形成机制改革，加大对农村教育、文化、基础设施、生态环保等投入。

财政资金“取之于民，用之于民”

财政的一收一支都与百姓的生活息息相关，政府真金白银的投入让百姓有更多获得感。

加强就业和社会保障。从2018年1月1日起，提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金及城乡居民基础养老金水平。

老有所养，病有所医。全面推进城乡居民医保制度整合，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高40元，达到每人每年490元，将基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准再提高5元达到每人每年55元。

住有所居的小康梦，需要财政从政策到资金发力。今年，中央财政将助力改造各类棚户区580 万套，加大公租房及配套基础设施建设力度，加快建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，让人民群众有实实在在的获得感。