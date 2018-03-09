曾索狄

说也奇怪，有时观众大开脑洞想出的创意，比正儿八经的电视剧好看得多。

最近，一部子虚乌有的电视剧走红了。网友“SUM不二”提出，若能拍一部《淑女的品格》，主演不妨选俞飞鸿、陈数、曾黎、袁泉，讲讲四个不婚的大龄女青年精彩的都市生活。这个脑洞迅速引发了网友的热情，相关预告片、海报乃至于配角人选依次登场，连被点名的陈数和曾黎都颇有兴趣地转发，“可以试试”、“有点儿期待”。

一部根本不存在的电视剧，为何有这么大的吸引力？仔细看，这个“脑洞剧”与如今市场上主流的都市题材剧反差极大——四位女主角分别是设计师、老师、总裁和医生，美丽、聪明、实干、潇洒，“没有家长里短，没有婆媳争斗，没有小三出轨，所有糟心的情节都没有”。不仅如此，很多网友还盛赞主演选得好，“就问市场敢不敢给中生代女演员腾地儿了！”

热烈的讨论，足见观众对今天都市剧中的女性形象塑造积累了多少不满。但，不乐观地想，《淑女的品格》 真的拍得出来吗？单纯考虑四位女主角和相关配角起码上亿的片酬，就未必有制片方敢冒险； 即便真的冒险，为收回成本，三十集能讲完的故事恐怕也得改到四五十集，注水与狗血避无可避。

说起来，像《淑女的品格》这样的设计，国产电视剧不是没有过。前些年的《女人帮》，主题也是五个熟龄女性自由洒脱的生活，蒋雯丽、邬君梅、梁静、何冰、黄轩等演员班底放在今天依然数一数二。但实际播出时，这部剧的观感令人尴尬：熟女成了为爱情要死要活的“作女”，都市生活则被简化为毫无美感的灯红酒绿。

同样，去年大热的《我的前半生》，并非没有好创意和好班底，但成片中，女主角从优雅变庸俗之余，还逃不过好姐妹抢男人的戏码。更讽刺的是，主妇罗子君、丈母娘薛甄珠、第三者凌玲等等看起来“糟心”的女性形象，在现实中照样让观众追得忘情忘我。

从这个角度想，比起《淑女的品格》 能否被搬上荧屏的疑问，我更害怕的是，这样一个美好的创意，最终会被市场疯狂消费，与初衷南辕北辙。毕竟，一部真正具有现代审美、尊重都市生活的作品，需要的不仅仅是姿态，而是剧本、拍摄、后期、发行等每一个环节的观念提升与审美进步。但想要得到这些，我们要走的路，还很长。