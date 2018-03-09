上海文化广场2018“原创华语音乐剧展演季”启动-“亲家”也是“冤家” “影院”里有“时光”-这个春天有看头

晨报记者 邱俪华

2018年，上海文化广场“原创华语音乐剧展演季”进入第七个年头。作为每年春节后文化广场的第一档品牌演出，此前推出的《麦琪的礼物》《秋裤和擀面杖》均受到观众的热烈追捧。今年，3月即将上演的《高手》《隔壁亲家》《时光电影院》更是包揽了中医题材、方言音乐剧和几米作品改编等形式，展现了华语原创音乐剧的多样性和丰富性。

日前，《隔壁亲家》及《时光电影院》发布会在沪举行，这两部作品都来自台湾地区，主创团队皆是电影、电视行业享有盛名的创作者、歌手和演员，不仅汇集了澎恰恰、许效舜这样的台湾老牌喜剧艺人，更有刘容嘉、廖允杰等新生代偶像力量，对乐迷来说无疑是一个“很有看头”的春天。

“写实风”碰撞“写意派”

今年的“原创华语音乐剧展演季”作品中，《隔壁亲家》和《时光电影院》以极强的地域特色和表现时代变迁的叙事方式引人入胜。前者以写实手法和闽南语形式，展现1960年代的台湾风土人情； 后者来自几米绘本，将回忆和现实融入电影氛围般的现场演绎，更使用多媒体技术打造如梦如幻的戏剧体验。

闽南语音乐剧《隔壁亲家》以文学家廖风德得奖短篇小说《隔壁亲家》为蓝本，故事以台湾经济刚起飞的时代为背景，描写宜兰海边贫穷农村水底寮，两个情同手足的小男孩在各自长大成家后，因不同的人生际遇，在友情、爱情与亲情的种种冲突与矛盾下逐渐碰撞的故事。该剧采取普通话对白结合闽南语唱段形式，以流畅的歌舞音乐带动剧情对话，以深刻的戏剧表演承载旋律字句，以适当的舞蹈编排强化舞台情绪。该剧于2009年在台北首演，其后每年加演，不但赢得观众热烈反响，更成为制作方“音乐时代剧场”力荐大陆地区的首发剧目，于2014年在厦门闽南大戏院连演3场，用“闽南语音乐剧”展开向闽南语发源地的投石问路。今年在文化广场上演的版本，仍由全能艺人澎恰恰、许效舜担纲出演，两人丰富的舞台经验和炉火纯青的演技，让人对该剧更加期待。

来自台湾人力飞行剧团的几米音乐剧《时光电影院》改编自台湾绘本作家几米同名绘本，讲述了一个温馨的亲情、友情、爱情的故事——一间回忆与现实交错的时光电影院，在舞台的光影和观众席的座椅之间，那些来来去去、留下与失去的人生片段，如梦似幻。该剧由黎焕雄导演，知名作词人李焯雄作词，陈建骐和Hush共同作曲。以高规格的多媒体剧场技术，巧妙变化出不同的场景氛围，加上丰富的音乐层次、颇具实力的演员，带领观众品味感人至深的情感故事。人力飞行剧团曾在2016及2017“原创华语音乐剧展演季中”分别呈现《向左走，向右走》和《地下铁》。

喜剧泰斗遇上新生力量

《隔壁亲家》请来了台湾喜剧泰斗澎恰恰、许效舜担纲，两人均是知名的主持人、歌手和演员，澎恰恰以电视剧《家有仙妻》 中的“陈天贵”一角为大陆观众熟知，许效舜则在安徽卫视、厦门卫视主持过多档综艺节目，两位全能艺人共同主持的《铁狮玉玲珑》曾荣获台湾地区最受欢迎综艺节目，此次参演《隔壁亲家》，是二人首次合作出演音乐剧。

谈及参演《隔壁亲家》 的契机，澎恰恰直言这部作品与自己的生命记忆吻合，“我和许效舜的人生经历，好像都是为了今天演《隔壁亲家》，我们各自经历过的一切与观众的生命连成了一条线。”

另一边，《时光电影院》 除了黎焕雄、陈建骐、李焯雄、Hush等业界大咖，更融入了刘容嘉（《恶作剧之吻》、原偶像团体“黑涩会美眉”成员）、廖允杰（原偶像团体“棒棒堂”成员）等新生代偶像力量担当主演，导演黎焕雄盛赞他们的诚恳和热情，以及对待原本不熟悉的工作领域的态度，“能够形成一种新的舞台表演的效应。”

发布会现场，两代艺人妙语连珠，两组演员更以截然不同的歌曲演绎展现了两部作品的迥异画风，由澎恰恰、许效舜带来的《冤家相堵》 生动展现了剧中角色“石龙伯”和“粗皮雄”的冤家故事；而刘容嘉、廖允杰则以抒情婉转的《怎么你就相信了》展示了剧中的情感纠葛。想要感受这两部作品的现场魅力，唯有在3月16、17日（《隔壁亲家》）及3月24、25日（《时光电影院》）走进剧院才能领略了。

值得一提的是，参加2018年“原创华语音乐剧展演季”的5部作品中，有3部再次全场80元公益票价，上海文化广场希望观众能以高性价比体验音乐剧和剧场的魅力。