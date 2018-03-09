新华社记者 李琳海 冀泽

“身上的痛让我难以入睡，脚下的路还有更多的累，追逐梦想总是百转千回，无怨无悔从容面对。”这是歌曲《风雨彩虹铿锵玫瑰》的歌词，反映了女性运动员在追梦路上付出的努力与拼搏的力量。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。女性运动员在自己的领域，展现出特有的风采，她们用梦想撑起体坛半边天。中国的女运动员在中国体育发展的版图中占据重要位置，例如，参加2016年里约奥运会的中国体育代表团有运动员416人，其中女性运动员256人，男性160人； 在刚刚结束的平昌冬奥会上，中国体育代表团中，男运动员36人，女运动员46人。

冯珊珊

成就个人职业生涯最高点

2017年11月11日，中国高尔夫球名将冯珊珊在海南陵水的蓝湾大师赛上获得职业生涯第九个LPGA（女子职业高尔夫球协会）冠军，从而在职业高尔夫球女子世界排名中升至第一位。冯珊珊的胜利不仅成就了她个人职业生涯最高点，同时她也成为中国大陆首位成就世界第一排名的高尔夫球手。

从世界排名第611位到世界第一，冯珊珊用11年完成。

“我以我的实际行动证明中国人在高尔夫运动上是行的，所以鼓励所有的小朋友们拿起球杆，勇往直前，能在世界顶尖的舞台上证明自己，为中国高尔夫项目添彩。”冯珊珊说。

朱婷

与球迷一起分享梦想与荣光

作为中国女排队长，朱婷为球队以五连胜佳绩时隔16年再度夺得大冠军杯立下汗马功劳，她个人还获得赛事最有价值球员称号。此外，朱婷在加盟土耳其瓦基弗银行队的第一个赛季就随队获得女排欧洲冠军联赛和世俱杯两项冠军，并荣膺这两个赛事最有价值球员。

此外，她还当选由土耳其海峡大学体育委员会主办的2017海峡大学体育奖最佳排球运动员，在异国他乡受到当地球迷认可。

朱婷用自己的力量，让球迷们见证了女排力量，分享着女排姑娘的梦想与荣光。

隋文静

银色奖牌却有着沉甸甸分量

今年年初在韩国平昌举行的冬奥会上，被视为中国双人滑新一代领军人物的隋文静／韩聪以短节目第一的成绩晋级决赛，却因为自由滑单跳上的两处瑕疵稍有遗憾地摘得银牌。他们距离34岁的德国老将萨维琴科和她这个奥运周期的新搭档马索特，只有0.43分的微弱差距。

冰坛“老”将、奥运新兵，隋文静抱有一份比拿金牌更奢侈的梦想——奥运赛场她和搭档重现“神”级《图兰朵》，滑到令全场观众起立鼓掌。

“2022，你们等我”道出了她的决心与底气。北京，期待隋文静的冰雪梦再次惊艳世界。