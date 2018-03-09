徐根宝分享经验：-基层教练 要注意自己的体态

晨报记者徐明报道 “搞青训，我提两点要求。”沪上足坛名宿徐根宝近日分享了自己对青少年足球的经验，对基层教练，根宝提醒要提升中国基层教练的水平，而且要注意自己的体态，“你们（青训教练）要在场上给小球员做动作，一定要注意身体，不能胖。”

在不久前举行的上海市青少年足球最佳教练颁奖典礼上，根宝给女足教练钱惠颁奖，之后他有感而发。根宝表示，搞了这么多年的青少年足球，最深的体会是青训的精髓部分在于教练。“我们搞青训，主要在教练（水平）。我在中国足协开会的时候说过，中国的青训教练还要提高水平。很多国外青训的教练在场上都是亲力亲为、做动作，其实很累。”根宝说，“我们的青训教练要注意自己的身体体态，你们是要在场上给小球员做动作的。”

其次，根宝直言，评选青训好教练的标准不能唯成绩论。“青训是出人才的地方，不要追求成绩。”根宝认为，最好的青训教练不一定成绩好，而是看他能否培养出人才。“我自己的体会是根本不要去看名次，而是盯着他们出人才，把这个放在第一位。”