体育|尤文显底蕴 布冯梦继续

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新华社记者 岳东兴

打不垮的意大利防守气质，灵性十足的阿根廷锋线“尖刀”！

去年的欧冠亚军尤文图斯，在几乎就要被锐气十足的热刺淘汰出局时，再次彰显老牌豪门的底蕴和经验，高效地在三分钟里连扳两球，从而在近四个赛季霸气地三度闯入八强，这也为世界杯年沦为看客的意大利足球，在俱乐部层面最大的舞台上，挽回一丝颜面。

从在都灵没能拿下对手、反被对手攻入两个客场进球后，8日凌晨步入温布利球场的尤文众将，已经面临着堪称绝境的考验——因为欧冠淘汰赛史上，有13支球队首回合在客场拿到2∶2的平局后，其中仅有两队回到主场后没能晋级下一轮，这预示着攻击力强劲的热刺几乎胜券在握。

但是，即便面对射门数近三倍于自己的英超劲旅，即便上半场就遭遇疑似点球没给的逆境，在承受着持续不断的压力下，尤文阵形依然保持有序，并依靠耐心、经验和不逊于对手的跑动距离，坚守到了决胜时刻。

这其中，40岁的布冯、36岁的巴尔扎利和33岁的基耶利尼，作为国家队和俱乐部最熟悉的队友，撑起了全队强硬的防线。当基耶利尼在一次高难度门前救险后，他起身立即与布冯对吼，挥拳鼓劲。正是他们传承着意大利足球的“防守基因”，成为“斑马军团”擅打硬仗、中轴线上最为关键的一环。

决胜时刻的到来，体现了以阿莱格里为代表的意大利名帅，在战术素养上的沉稳老练。当不少人质疑，为何已被孙兴民冲击得略显疲态的巴尔扎利还不被换下时，阿莱格里却一直在观察和考虑。在比赛还剩30分钟时，他决定撤下一名中卫贝纳蒂亚，换上边路攻防兼备的利希施泰纳，并让先发打右路的巴尔扎利改打中卫，全队随即掀起了强化边路的反攻。

而就在这次换人仅3分钟后，全场9次射门、3次射正的尤文，就用了3分钟，由阿根廷队队友伊瓜因和迪巴拉完成“致命两击”，用“最经济”的总比分，锁定胜局。其中，伊瓜因在抢点劲射先拔头筹后，又用一次半转身的绝妙直塞，助攻迪巴拉单刀破门。可以说，南美球员的灵性和意式防反的坚韧，成为尤文反败为胜的决定因素。

反观托特纳姆热刺，输球除了一些运气成分外，他们依然欠缺那一点“杀死比赛”的气质。波切蒂诺用几个赛季的打磨，已经让这支北伦敦球队重现技术足球之光，并且暂时力压地区劲敌阿森纳，跻身英超“巨头”之列。

但是，两次英超争冠战役最后关头失利，以及上一次足总杯半决赛不敌切尔西，都暴露出热刺在打硬仗中，还是把握机会能力不够，欠缺王者气质。当然，这支球队已经成熟很多，他们为英格兰队磨炼出了戴尔、阿里和当下“三狮军团”第一球星凯恩，而本次欧冠中还能与皇马、尤文一较高下，甚至还以3∶1击败过皇马，其中反映出的巨大进步，同样令人钦佩。

而对于全场最“高龄”的布冯而言，40岁的他已在去年发话，本赛季将是他生涯的最后一个赛季，但只有一种情况他才会继续踢下去——尤文赢得欧冠冠军！接下来的征程，会成为他继续追梦的额外动力吗？