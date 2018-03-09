阿尔加夫杯一胜三负，12支参赛队中排在第11位-中国女足瞄准亚洲杯

新华社记者 岳东兴

中国女足在刚结束的阿尔加夫杯上一胜三负，最终在12支参赛队中排在第11位，这比起一年前的第10名和三年前的垫底成绩（2016没参加），没有太大进步，可以说赛事排名较为客观地反映了中国队目前在世界足坛的位置。不过同时要看到，新主帅埃约尔松上任带队不到4个月，与球队仍在磨合当中，全队接下来更重要的是备战4月在约旦举行的亚洲杯，这也是此次阿杯参赛的练兵价值所在。

回顾本次赛事，参加过里约奥运会的主力门将赵丽娜的退出，确实让中国队在这个位置上面临一定考验。无论是主力陆菲菲、重归国家队的王飞还是替补出场的彭诗梦，都还需要比赛的积累。在三轮小组赛中，中国队先后负于葡萄牙、挪威和澳大利亚。首战葡萄牙，东道主的世界排名比中国队低22位，但“铿锵玫瑰”没能发挥出全部水平，最后时刻被吊射“绝杀”，有一定偶然性，丢掉了从整体实力对比上来说，最应该拼下的比赛。

次战挪威，中国队在过程上有了进步，但把握机会上不如对手，不敌排名略高的老牌劲旅。第三场面对亚洲第一和世界前五的强队澳大利亚，虽然两球告负，但比起此前两队之间的热身赛已有很大进步，拿埃约尔松的话说，全队“一场比一场表现得好”。最后排名赛上战胜了实力较弱的俄罗斯，中国队收获了一场胜利，但埃约尔松则认为，过程并不如上一场对阵澳大利亚的比赛，总体看球队“基本达到了为亚洲杯热身的目的”。

谈及本次阿尔加夫杯的收获，埃约尔松表示：“球员们都得到了锻炼，这是即将到来的亚洲杯之前很好的练兵。亚洲杯将是这支队伍组成三四个月之后最重要的一次赛事，不论我们的对手是谁，我们都需要专注于每一场比赛，打出自己的水平。希望我们能够在亚洲杯的赛场上有精彩的表现，并取得满意的成绩。”展望4月的亚洲杯，根据规则，前五名将晋级2019年法国世界杯决赛圈。在亚洲杯上，中国女足与东道主约旦、泰国、菲律宾队分在A组。另一小组包括日本、澳大利亚、韩国三支传统强队以及越南队。可以说，获得“上签”的中国队，打进世界杯并没有太大悬念，但关键的是要在与亚洲强队交手中，能够找回里约奥运会预选赛时连克强敌的凝聚力以及稳定的技战术水准，力争拼出胜利，从而积累更多经验和信心，让这支年轻的国家队更好地成长。