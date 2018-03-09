关注|公募基金第二批FOF正式获批

晨报记者 李 锐（基金主笔）

在大幅超过预期后，第二批FOF基金终于悄悄获批了。就在前天晚上7时左右，中国证监会网站披露了第二批3只FOF产品正式获批的信息，而在此之前几乎没有任何迹象显示，这距离首批FOF 获批，已有半年时间。

三只FOF基金拿到准生证

来自证监会网站显示，作为此次获批的幸运儿，中融量化精选、上投摩根尚睿混合、前海开源裕源混合有幸入选，成为第二批拿到批文的FOF产品。只不过，相比首批6只基金的推出来看，FOF基金的推出速度并没有预想中那么快。

从证监会网站披露的中融量化精选、上投摩根尚睿混合、前海开源裕源混合3只FOF批文来看，正式批复日期为3月5日。批文中还显示，第二批FOF将于6个月时间内安排发行档期，再加上此类基金获批后，大多采用快速发行策略，因此第二批FOF有望近期发行，新基金有望能在第二季度成立。

而在首批FOF基金推出后，市场普遍预期，第二批FOF基金应该在2017年11月份推出，但让市场惊讶的是，这个预期的安排，足足推迟了接近半年时间。排除春节因素外，FOF基金的节奏放慢，确实与之前的高调预热形成鲜明对比。

FOF产品开始多样化

尽管第二批仅有3只产品获批，但是仍有细心投资者发现，产品类型有趋于多样化的可能。而从公开信息来看，前海开源裕源、上投摩根尚睿混合两只基金均为混合型基金，而中融量化精选基金的名称则出现了量化字样，这在FOF基金中也算是一个新亮点。中融基金表示，中融量化精选FOF将采用数量化分析方法来判研市场风险水平，以此来合理确定并调整风险资产的投资比例。

而在此前获批的首批FOF基金中，几乎清一色均为混合基金，尽管所使用的投资策略不同，但产品实质设计上并没有太大的差别。其实，原因不难理解，去年下半年以来，A股市场的持续调整，也为FOF基金的推出设置了障碍。很显然，股票型基金的推出风险更大，一旦首批基金业绩不佳，这明显不利于FOF基金的发展，以免重蹈当年QDII基金的覆辙。

中融基金早就着手布局公募FOF，已经将发展FOF定为整个公司最重要战略目标之一。团队核心投资管理人员和几位拟任基金经理均具有多年的保险资产管理、公募基金投资或者类FOF专户产品管理经验，在基金筛选体系的构建和风险控制上具有独特的优势。在资产配置、风险控制和投资运营等方面也都积累了非常丰富的经验，同时对于公募FOF业务的发展有着自己独特的判断和思考。

上投摩根表示，FOF的资产配置以公司整体观点为基石，面向未来而非仅仅依靠历史数据，基于专业的摩根、上投摩根的长期资本假设，运用全球视野，以团队的前瞻性市场研判和策略观点为基础，结合客户的收益和风险预期，对Beta 进行优化和再造。

基金研究强调专业研究和深入调研，立足基金长期、稳定的阿尔法创造力，持续跟踪，配置长期有超额收益的基金。上投摩根FOF以行为金融作为长期投资的基础，逆向思维，避免追涨杀跌，择时冲动；同时采用四重机制层层把控（资产配置+基金优选+主动调整+风险控制），争取创造良好收益。

首批FOF基金引发质疑

对于首批FOF基金来说，来自市场的绝对不只是鲜花和掌声，更多的是一种质疑。从最早一只FOF(南方全天候策略)成立时间算起，首批FOF已经接近6个月时间，目前净值表现上看，南方全天候策略A表现较好，3月6日最新单位净值为1.0086，自成立以来净值涨幅0.86%，经过年初的股债双杀，仍有包括南方全天候策略、建信福泽安泰、华夏聚惠稳健3只FOF 净值维持在1元面值之上。

不过，更让投资者质疑的是，首批FOF基金配置更多的是货币基金，这让市场质疑之声不断，其投研专业能力再度受到指责。去年年末，披露四季报的两只FOF主配货币基金。南方全天候策略、嘉实领航两只FOF基金披露四季报，其仓位配置比例均超过了90%，其中南方全天候策略的基金配置比例为92.44%、嘉实领航资产配置的基金配置比例为93.05%，两只FOF配置货币基金仓位占比分别达到了64.99%和69.45%。

但是，南方全天候策略的前十大持仓均为货币基金，占基金净值比例为80.11%，前八位持仓是南方基金的货币基金，后两位分别是富国及广发基金旗下的货币基金。嘉实领航持仓相对分散，前十大重仓基金中有7只货币基金，占基金资产净值比77.94%，此外还有1只债券基金，1只黄金ETF以及1只偏股混合基金。

严峻考验还在后面

随着第二批FOF基金的获批，FOF基金阵营再度扩容，只不过扩容的速度，并没有想象中那么快。

根据证监会最新的基金审批信息，截至1月26日，目前申请待批的FOF达到90多只，涉及50多家基金公司，其中，华夏、汇添富待批FOF基金只数多至4只，富国、广发、国泰、华安、平安大华等基金公司申请的FOF也已达到3只。

而在近期，证监会发布了养老目标基金指引，其中明确规定该类型基金为FOF基金，但从目前的短期表现来看，FOF基金如果能够担当养老目标产品的重任，目前来看压力并不小，甚至说考验也是才刚刚开始。

[新闻链接] A股市场大有可为

对于后市，上投摩根创新商业模式拟任基金经理孟亮指出，无论是从稳健的政策趋向，还是经济数据向好的表现来看，都说明中国经济未来增长大有空间，权益类资产也将大有所为。尤其是从未来三五年甚至十年的时间尺度看，权益类资产的配置价值不容忽视。而从当前市场环境分析，流动性易紧难松，出现全面行情的概率相对较低，结构分化仍有望是市场主流。

对于2018年未来市场走势，诺安中小盘精选基金经理韩冬燕从资金、行业和企业三个维度分析指出，2018年价值投资将大有可为。首先，龙头企业盈利改善，市场份额不断提高，公司治理水平不断提高；其次，在供给侧改革力量持续推动和产业生命周期自发规律作用下，行业集中度逐渐提升；此外，在资管新规下理财供给减少，居民端资产投资压力加大；经济转型房地产和基建投资下滑，银行端资产配置压力加大和 A 股纳入MSCI，中国经济复苏，外资配置A股需求增加的三重作用下，A股有望迎来场外增量资金。（网站首页图：晨报制图）