操盘工作室-需要改变

风 雨

昨天，好运营业部工作室议论了社会上的一种担心，就是那些中概股“独角兽”企业回归时，普通投资者获利有限，有些还深套其中，而真正获得暴利的要么是借壳的大股东，要么就是卖壳的壳主，或者是事先得知借壳内幕消息的人，怎么能解决好这个问题呢？

高智认为：目前“独角兽”回归，基本都是跨界并购，其借壳完成正式改名复牌之日，往往也是股价最高之时，小散确实很难获得收益。从过去几例借壳情况看，都留下了这方面的遗憾，巨人网络借壳世纪游轮、光启技术借壳龙生股份、顺丰控股借壳鼎泰新材最后都是一地鸡毛。

“这次三六零借壳江南嘉捷情况要稍微好一些，该股打开涨板后，冲进去的投资者还是有机会获利的，当然，后面再回来的或者已经在国内的 ‘独角兽’ 企业最好能以IPO形式上市，这样就能让更多人获得较大的收益。当然，这些企业若要能长期受市场追捧，业绩一定要能跟上发展的步伐。”高智说。根据最新BATJ的股价显示，腾讯控股总市值约41056亿港元(约合人民币33192.66亿元)、阿里巴巴总市值一直维持在4718亿美元左右(约合29853.62亿元人民币)、百度总市值为876亿美元(约合人民币5542.98亿元)、京东总市值为675亿美元(约合人民币4271.13亿元)。这意味着，就总市值而言，三六零已经成为国内仅次于BATJ的第五大互联网公司。但就其业绩以及资产规模而言，三六零与前四者还存在一定差距。

“根据1月30日披露的公告显示，三六零资产总额为138.44亿元。如果这家公司业绩不能有质的迅猛提升，以现在过于夸张的市盈率是支撑不了目前股价的。”郁教授道。三六零已经创下A股最高市盈率之一：4000亿市值的巨大体量之下，其市盈率高达6000倍，无论如何从哪个角度看，都是需要改变的。

今日行情预测：收涨

仓位:70%