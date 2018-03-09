财经|主板创业板还要上行

晨报记者 韩益忠

昨日，沪市震荡上行，白马股开始集体有所表现，医药以及次新股表现强势，创业板则较为疲软，午后雄安板块再度掀起涨停潮，令多头强行收涨，最后沪市小升0.51%，重新站上年线。

支持农机购置结构需求

2018年至2020年中央财政资金补贴机具种类范围以2015年至2017年补贴范围为基础进行了调整优化，重点增加了支持农业结构调整需求和绿色生态导向的品目，剔除了技术已明显落后的部分品目，并依据新的农业机械分类标准对机具分类和品目名称进行了规范。

目前，农机购置补贴主要针对已有推广应用基础的成熟产品，经过两年的探索实践，在全国范围内开展新产品购置补贴试点的条件已基本具备。有关规定显示：各省可选择不超过3个品目的产品开展农机新产品购置补贴试点，重点支持绿色生态导向和丘陵山区特色产业适用机具。为指导各地做好试点工作，农业部、财政部还将就此制定具体的实施办法。

制造业智能化大热

今年是工业互联网发展的元年，近期国家设立工业互联网专项工作组，引发了市场投资热情。无论是工业互联网还是工业4.0，它们的核心都是将互联网深度参与到制造业过程中去，实现制造业智能化，大幅提高生产力。

工业互联网的核心包括:网络、数据和安全，从智能制造的角度来看，核心是以工业以太网为代表的网络化深入到工业生产现场，其次是对产生数据的设备进行数字化，同时具备对数据进行存储、转化、分析能力。随着底层关键技术逐步发展，国家政策的大力呵护，工业互联网的发展有望向制造业逐步渗透。展望2018年，制造业投资回升有望继续推升复苏水平，其中产业升级带动的需求最为迅猛，龙头公司具有“二次腾飞”潜力。

中小创中有成长股

由于目前主板和创业板均处于重要压力区域，所以追涨时成交量不足，主板近日出现回踩并展开拉锯战； 而创业板在前两天开出高位十字星后明显走弱，不过这两个指数都没有出现放量回落，说明都还有上行空间。当前多空会利用维稳行情的特点在年线附近形成拉锯战。如果年线附近能够形成一个新的平台，对结构性行情的演变是有很大好处的。

操作上，投资者近期可逢低关注中小创中的成长股，该板块虽然短期分时走势背离，但周线MACD 即将翻红，底部形态毕现，尚有上攻60周线和半年线的潜力。（网站首页图：新华社资料图片）