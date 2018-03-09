财经|年报关头 ST股有的摘牌有的新戴帽

晨报记者 曹西京

今天，*ST重钢与*ST华菱将双双摘帽，跻身今年来四只摘帽的ST股；同期也有ST尤夫、*ST南风等5家新戴帽，*ST柳化则由于柳州中院已受理公司的重整申请，3月9日起股票连续停牌，前途未卜。年报披露期间，ST股各奔东西，再度洗牌。

扭亏也不一定能保壳

虽然2017年摆脱了连亏三年的局面，且公司债券也在上交所恢复上市，但*ST柳化并没有向交易所提出摘帽申请，因为公司即将进入破产重整程序。按照规定，重整计划执行完毕后，*ST 柳化才可申请撤销退市风险警示，若届时未得到上交所批准，则公司股票仍然可能面临暂停上市风险。更严重的是，公司若因重整失败而被宣告破产，其股票将被终止上市。

虽然破产重整周期并没有一个确定的时间周期，但是从此前经历过重整的A股公司来看，*ST柳化停牌至少半年左右，有的甚至1年以上。公司2017年营业利润亏损超过6个亿，再次资不抵债。尽管有政府7.17亿元补贴赶在年底“驰援”，覆盖掉经营层面的持续缺口； 但公司长治久安还需通过破产重整，实现由管理人接管，解决高达31亿元的巨额债务。

统计显示，自《企业破产法》2007年实施以来，A股市场已有近50家上市公司实施了重整，近两年来日益增多。这些公司多数为周期股，从ST云维、*ST重钢等案例来看，产能过剩以及由此导致的经营困境和流动性危机，成为债权人向当地法院申请企业破产重整的核心原因。

以*ST柳化为例，公司所处的化工、化肥行业产能过剩问题依然突出，市场竞争激烈，受原材料价格上涨、产品市场需求不足等影响，部分产品产销量大幅下降，停工损失大幅增加，公司经营持续困难。而由于面临持续不断的司法强制划转，*ST柳化控股股东柳化集团的持股比例不断缩水，目前仅占公司总股本5.72%，且存在继续被司法强制划转并拍卖从而丧失控制权的风险。*ST柳化能否绝处逢生，仍是个未知数。

值得一提的是，并非所有企业申请重整都会被受理。去年，*ST吉恩的重整申请就没有得到法院认可。由于庞大的债务压力和经营负担，公司股票可能将退市。

亏损钢铁股多新生

在3月6日举行的“人民法院优化企业破产法治环境、服务经济高质量发展”专题新闻发布会上，最高人民法院民事审判第二庭庭长贺小荣明确表示，破产重整的对象应为具有挽救价值和可能性的困境企业，对于不具有挽救价值及拯救可能的“僵尸企业”，应不予适用重整。

去年环保治理和去库存，则让钢铁股走出亏损。同样进行重整的*ST重钢，去年前三季度仍处在持续亏损的状态，但是公司债权人申请的司法重整2017年12月底顺利完成，给*ST重钢带来约21亿元的非经常性损益，助力公司扭亏。公司按每10股转增11.5股的比例实施资本公积金转增股票，控股股东重庆钢铁集团还将让渡21亿股股票用于引入重组方。权益变动后，重庆长寿钢铁有限公司将持有公司23.51%股份，公司控股股东将变更为长寿钢铁。由于公司已经实现盈利，且破产重整执行完毕，3月8日公司股票停牌一天，3月9日起撤销股票退市风险警示。其股价能否与沈阳机床（*ST沈机）摘帽时一样获得市场认可，值得观察。

*ST华菱则靠主营业务翻身，公司去年第三季度、第四季度分别实现归属于上市公司股东的净利润高达16.15亿元、15.49亿元，由此去年每股收益达到1.37元。此外，*ST钒钛2017年预计盈利8.3亿至9.3亿，在积极推进恢复上市。因此，今年钢铁股业绩满是暖意。（网站首页图：新华社资料图片）