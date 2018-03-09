戴姆勒、沃尔沃高管相继给大股东吉利泼凉水-通过收购整合伙伴 李书福或许“太天真”

记者 林劲榆

晨报讯 李书福希冀通过收购形成伙伴联盟的计划看起来很美妙，但现实很有可能不是那么回事。正在举行的日内瓦车展上，戴姆勒和沃尔沃相继对于大股东吉利的这一想法泼了凉水。

昨天，戴姆勒CEO蔡澈对吉利集团入股之事进行了多项说明。蔡澈表示，首先对吉利集团作为戴姆勒新股东给予欢迎。而对吉利与戴姆勒未来是否会有进一步合作，蔡澈指出，双方能否达成任何行业性的联盟，取决于戴姆勒已有的合作伙伴——北汽集团是否同意。

“我们希望能够跟我们中国合作伙伴（北汽）保持一致。”蔡澈表示，如果北汽同意，那么跟吉利就什么都能谈。

事实上，对于此次吉利入股戴姆勒，在2月24日首次确定持股信息时，戴姆勒便在不足百字的简短声明中提过北汽，并且还在两天后，即2月26日迅速公布了合资公司北京奔驰的扩产计划。

蔡澈还进一步透露，他已与李书福就三个主要领域的问题进行了讨论，包括与沃尔沃的关系、在中国合作的可能性以及股权问题。但蔡澈并未透露双方讨论的更多细节。而戴姆勒一内部人士就曾经表示，联盟看上去是共赢，但奔驰不可能与沃尔沃分享技术。

沃 尔 沃 CEO Hakan Samuelsson则表示，吉利目前持有沃尔沃卡车业务的股份，而沃尔沃卡车也是戴姆勒卡车业务的直接竞争对手，因此吉利与戴姆勒在商务车领域的合作尤其困难。

Samuelsson说到：“戴姆勒和沃尔沃在卡车业务领域是直接的竞争对手，或许比沃尔沃汽车业务与戴姆勒的竞争更加激烈，吉利则很难投资两家是竞争关系的公司。”他也补充到，尽管李书福的目标主要是形成车企之间的联盟，但这方面的合作依然棘手。

分析人士指出，享有技术实力的大型公司都不愿意分享出自己具有竞争优势技术领域，或者不愿分享出他们认为未来会使他们成为区别于其他企业的关键因素领域。对于沃尔沃来说，其不想分享出去的则是自动驾驶领域。而刹车、减震器和变速箱等一般领域可以从供应商购买，因此技术上的竞争对手很难形成有意义的联盟。