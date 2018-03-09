财经|36天走完流程，A股最快IPO诞生

富士康或成A股首家5000亿规模的科技公司

晨报记者 林劲榆

昨天，发审委第41次会议，富士康工业互联网股份有限公司首发获通过，成功过会。其从报材料到过会，仅用了36天，20个工作日，堪称A股最快IPO。

2月9日，富士康工业互联网股份有限公司在证监会预披露招股说明书(申报稿)，申报稿于2月1日报送，拟在上交所上市。

未来A股科技领头羊

随着富士康进入上市倒计时，A股或将迎来科技股领头羊。

作为全球电子产业的代工龙头，富士康的营收接近万亿。2016年，富士康实现营收9327.69亿元，即便是此次拆分上市的富士康股份，其营收数据也超过了绝大多数A股上市公司。

从招股书公布的信息来看，2015至2017年，富士康股份营收分别高达2728亿元、2727.12亿元、3545.44亿元，年均复合增长率为14%。以2017年营收数据来比较，2016年A股已上市的公司中，仅有13家超过这一体量，可以说IPO成功之后的富士康股份将成为A股的又一大体量上市公司，并成为A股科技企业的领头羊。

业内分析人士指出，富士康增速不高，如果给15-20倍左右市盈率，按正常估值，预计富士康估值会在两三千亿元。但由于富士康这种巨头在A股的稀缺性，不排除能有更高的市盈率和市值。如果按照30倍左右市盈率，加上发行新股募资，市值超过5000亿也很有可能。

A股市场上市值最高的科技类公司分别是海康威视以及360，目前，国内科技类最大公司海康威视的市值为3448亿，360借壳成功后市值也是3400多亿。这两家公司的营收也只是百亿级别的，富士康工业的规模要远超这两家公司。

根据招股说明书，此次IPO拟募集资金超过270亿元，主要投向工业互联网平台构建、云计算、高效能运算平台、通讯网络及云服务设备、5G及互联网互联互通等8个方面。

上市仍面临众多质疑

尽管富士康顺利地踏上了A 股，但是针对它的质疑仍然很多，从公开资料看，其反馈问题多达69个，比如公司成立还未满三年等。

招股书资料显示，本次申报IPO的主体“富士康工业互联网股份有限公司，成立于2015年3月6日，截止到申报基准日，未满三年。在招股说明书中，富士康就表示：“截至本招股说明书出具之日，公司持续经营时间未满三年，公司已就前述情形向有关部门申请豁免。”

2016年修订《首次公开发行股票并上市管理办法》 第九条规定：发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3 年以上，但经国务院批准的除外。也就是说，富士康能够在成立不足三年的情况下上市，获得了豁免。

在业绩方面，富士康营收规模很大，但盈利能力并不强。富士康股份2015-2017年公司归属母公司净利润额达到143亿元、143亿元和158亿元，年均复合增长率为5.16%，净利率在5%左右徘徊。

从公司披露的主营业务收入结构来看，通信网络设备收入“3C代工”业务占了大头。2015-2017年通信网络设备收入分别为1551亿元、1476亿元、2145万元，占各期主营收入的比重分别高达57%、54%、60%；而云服务设备各期占主营收入的比重为35%、37%、34%；精密工具和工业机器人占比仅为0.34%、0.24%和0.27%。

有关券商分析人士指出，目前富士康股份虽然主打高端制造的概念，但现阶段主要还是依靠代工模式盈利，如何确保高端制造业板块的业绩稳定增长将是上市后富士康如何在市场上获得支持的关键。（网站首页图：晨报制图）