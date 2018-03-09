静安区攻坚克难消除区域重大火患

晨报记者 倪 冬

地上一层局部为建材市场，有小商铺129家，主要经营各类建筑装饰装修材料；二层以上为商业用房，建筑内存在公寓房、宾馆、餐饮及棋牌娱乐场所，“三合一”（指“住宿与生产、仓储、经营在同一空间内”）现象突出……2017年，康民建材市场被静安区列为区级重点隐患挂牌督办单位。

历经一年多持续整治，静安区坚持“零容忍”，逐一攻坚克难，最终于今年2月份彻底消除了这一区域重大火灾隐患。、

“白领公寓”竟用木结构分隔

上海康民建材批发市场位于中山北路、西藏北路口。静安区公安消防支队检查发现，该市场二层部分区域改建为规模型租赁住房，存在“三合一”现象；商铺内火灾自动喷水灭火系统存在盲区，无火灾自动报警系统，部分电气线路铺设不符合消防安全要求，疏散通道内堆物现象普遍，市场内随意停放电动自行车并充电，沿街小餐饮场所与市场无防火分隔。

2017年，静安区委、区政府将康民建材市场列为区级重点隐患挂牌督办单位，区委、区政府领导多次赶赴实地查看，对市场的综合整治作出部署。

“2017年初，这里还曾存在一个‘白领公寓’，有19间公寓对外出租，公寓间甚至是用易燃的木结构进行分隔的。”静安消防支队一位防火参谋说，发现这一隐患后，在宝山路街道的支持下，当即要求租客限期搬离，并对公寓进行封闭，以彻底消除隐患。

考虑该市场的隐患整治是一场攻坚战，工作组多次召开现场会议，明确了分步实施的整治措施、整治时间表，逐一攻坚克难。

持续整治彻底清除火患

2017年初，宝山路街道联合区消防支队、公安派出所、区市场监督管理所等部门，对市场内的经营户以及居住的人员进行细致排摸，全面掌握市场经营及人员居住情况。为最大限度争取配合，工作组多次约谈产权方、市场管理方以及市场内经营、居住人员，逐一开展告知工作。

因为市场在消防设施硬件方面“欠账”过多，一旦发生火情，极易蔓延成灾。工作组责令市场进行了电气线路穿管改造，增设了小商铺内火灾自动喷水灭火系统，并在沿街餐饮场所与市场连接部位加装了防火门。

考虑到电动自行车在充电时容易引发火灾，要求市场在进出通道加装可拆卸式隔离桩，阻止外来电动自行车进出，并严禁市场内存放电动自行车及充电。为应对初起火灾的扑救，在支队指导下，市场配足配齐了微型消防站装备及人员，加强日常演练，确保临警处置及时，能够“灭早灭小”。

截至今年2月底，经过一年多的持续整治，该市场经营户全部清退，彻底清除了这一重大火患。