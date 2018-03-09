城事|“宠宠熊”突宣布破产，会员退费遭拒

16家门店或关门或与总部脱离关系，会员卡只能打折使用 律师：停业前仍预约业务涉欺诈



宠宠熊碧云店已关门，用户预付卡无法正常使用。 晨报记者 张佳琪

晨报记者 肖 翔

3月2日凌晨，宠宠熊各门店的一则蹊跷的破产停业公告，在养宠圈内掀起波澜。上海所属16家门店，5家门店关门人去楼空，10家门店突然转为自主经营，1家门店正在寻找下家。而大量消费者手中的预付会员卡变成了大麻烦：不能退款，在其他门店或不能使用或大部分需要再支付现金。

对此，律师认为企业虽有权选择停业，但在停业前仍正常预约业务、办理充值，涉嫌违约和欺诈。

金山区经济委员会表示，正在联系负责人，将在了解情况后作出相应处理。

老板发微信突然宣布破产

2日凌晨，一阵手机震动将熟睡中的小胡吵醒。打开手机，是“宠宠熊源深店会员群”里的一条微信信息：群主“宠宠熊源深店”发送了一个名为《停业通知-门店会员》的word文件。内容中宣布公司将进入破产清算程序，“公司总部将于即日起停止运营，部分加盟门店将转为独立经营”。

通知没有加盖任何公章，甚至落款也仅有“宠宠熊”三个字。在小胡看来，这份通知看起来非常不正式。“我想这么大一家公司，怎么会突然倒闭？”但很快，小胡便发现自己被群主移出了群聊，源深店店长的个人微信也将她拉入了黑名单。而当天上午赶过去一看，店里已经是人去楼空。这一切发生得过于突然，小胡说：“我前两天才跟店里预约好周末给狗狗洗澡，甚至我上一次消费就发生在5天前。”

位于张杨路1528弄的宠宠熊源深店，隶属于上海宠宠熊宠物产业发展有限公司，主要经营宠物用品销售、犬只美容寄养等业务。据其官方APP内信息显示，宠宠熊公司光上海就有16家门店。与源深店同时关门的，还有宠宠熊碧云店、宠宠熊漕宝店、宠宠熊古北店、宠宠熊江浦店。而仍在经营的门店中，有10家直营和加盟店突然转为自主经营，与宠宠熊脱离关系。另外仅存的1家宠宠熊黄浦直营店，也在寻找下家接手之中。

“我充值万元次日就关门”

小胡的宠宠熊预付会员卡中还有近2000元的余额，而与小胡一样，在宠宠熊的消费者多采用充值用卡消费。“因为充值办会员，可以打折。”

6日上午，记者在尚且经营中的宠宠熊花木店内看到，宠宠熊的会员级别有4种，从1000元的银卡到10000元的钻石卡，分别享有9.5-8折的折扣。而当时到店消费的几位客户会员卡中，均有过万元的余额。

随着门店关门而来的，是这些预付会员卡的使用和退费问题。此前，宠宠熊会员卡在全国范围内的所有门店通用。然而，3月1日，在上海的各门店纷纷宣称转为自主经营后，有消费者连去了几家门店都遭到拒绝用卡。

记者在花木店内看到一张门店公告：原花木店、碧云店、成山店会员可以继续到店消费，原花木店会员消费金额的四成从原会员卡中扣除，另外六成须付现金。而另外两家店的会员卡扣款比例仅三成，剩下的七成都需要现金支付。

当天下午，记者致电除黄浦店以外的其余9家门店，得到了类似的答复：其中两家门店只接受在本店开办会员的客户用卡消费，另外7家门店接受指定的相邻两家店铺会员的用卡消费，比例限制在30%-40%，也就是说剩下的60%-70%需要消费者支付现金。而所有门店均不提供会员卡退款服务。

在宠宠熊宣布破产以后，无法正常使用充值卡的消费者建立起维权群。据消费者自发统计的数据称，仅上海地区就有274名客户总计近57万元的会员卡余额。平均每个客户都有超过2000元的余额在充值卡里。

老刘可能是其中最气愤的一个消费者：“我2月27日充的10000元，第二天店就关门了。”

员工称对倒闭毫不知情

花木店曾是宠宠熊的直营店，店内几位员工在其宣布破产后将门店承接了下来。据其中一位员工称，在3月1日公告发布之前，门店一直是正常经营。

“我们也是突然接到通知，说总公司倒闭了。”这位员工表示，宠宠熊公司还欠自己2月份的工资没发，对于公司倒闭的具体原因并不知情。而之所以在自主经营后仍接受部分门店的会员卡消费，“只是为了减少我们店客户的损失，卡内的消费我们实际上收不到款项。”

宠宠熊其中一家加盟店老板回忆，停业通知是由总公司负责人徐成于3月1日发布在店长群里的。一共发布了两份word版停业通知，一份是公司层面的，另一份是给门店会员的，也就是小胡看到的那份。“确实很突然，两份通知扔到群里后，就联系不到他本人了。”

据这位老板介绍，不管加盟店还是直营店，每天都要把所有的营业款打给总公司，然后第二天再由总公司按比例返款。“从春节开始，我就没收到过公司的返款。现在用卡客户消费，我们更是一分钱都收不到。”这位加盟店老板还拿出了该店的个体户工商执照，表示自己现在是自主独立经营。

工商执照上的注册时间在去年7月。“我和其他店店长在商量，会对徐成提起诉讼，讨要欠款。”该老板说。

[律师说法]

企业破产需司法认定，涉嫌违约

北京观韬中茂（上海）律师事务所律师葛志浩认为，企业破产需经过司法认定，并非自行宣称：“当企业在正常经营中出现了不能偿债或者资不抵债时，可以向法院提起破产诉请，并依破产程序偿还债务。当然，企业以破产为由关闭部分门店，从自身产业角度无可厚非。但从合同履行的角度来看，存在着违约行为。”

而企业破产后，消费者手中的预付卡金额该如何讨还呢？葛志浩表示：“假设公司股东不存在欺诈和隐瞒行为，企业确实出现资不抵债的情况，那么消费者手中的预付卡金额将转为债权，在企业破产过程中进行申报，据申报情况之后按照法律规定统一清偿。但如果企业是蓄意、有预谋地用预付卡方式骗取消费者钱款，那么企业就涉嫌刑事诈骗，消费者可据此提起诉讼。”

“同时，员工行为代表着公司，如果员工在已知公司资不抵债的情况下，仍然在向消费者兜售预付卡，这一类的行为实际上也涉嫌欺诈。”

[金山区经委]

负责人失联，了解情况后作相应处理

那么，对宠宠熊出现的经营混乱作出处理的主管部门应该是谁呢？上海宠宠熊宠物产业发展有限公司的登记机关是金山区市场监管局。3月7日上午，晨报记者致电金山区市场监管局。办公室工作人员在了解情况后回电称，宠宠熊一事事先已接到市民反映，由于涉及预付卡等问题，所以由金山区经济委员会主要负责调查，市场监管局只是协同区经委工作：“目前在进一步处理之中，具体工作进展要向区经委方面咨询。”

金山区经济委员会商贸科吴科长回复道：“该公司负责人电话已经打不通了，我们在让那边经济小区的人员去联系，将在了解情况后作出相应处理。”