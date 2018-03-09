虹口|建中央蓄车场 “调度”共享单车

调控街面单车数量，并维修、清洗污损车辆





数百辆ofo小黄车整齐有序地停放在中央蓄车场 /晨报记者 朱影影





晨报记者 张 立

走进虹口区岳州路、海门路交叉口的一个停车场，一大片共享单车被有序地停放在一旁，不时还有共享单车的运维人员前来调度车辆。

记者了解到，这是虹口区从2017年开始，在全市率先提出的互联网租赁自行车运行维护管理方法，在区内选址建立中央蓄车场，作为多家共享单车企业用来临时存放车辆的“中转站”，并由共享单车企业运维管理。

停车场变单车“蓄水池”

昨天下午，在虹口区岳州路、海门路旁的停车场内，数百辆ofo小黄车整齐有序地停放在一侧。“去年开始这些车子就停放在这里了。”一名停车场的管理人员说。

据了解，这个停车场已被ofo 小黄车暂时租用，“这是公司的一个中转站，就像是一个蓄水池，一旦哪个区域车多了，我们会先主动拉进来缓解交通压力。也会用来存放坏车，确保路面坏车及时回收。”ofo相关工作人员解释道。

合理调控街面单车数量

据虹口区建设和管理委员会以及虹口区交通管理控制中心相关负责人介绍，自2017年起，虹口区在全市率先提出了互联网租赁自行车运行维护管理方法，在区域内设立单车集中存放、调度、维修场地，面积一般在2000-3000平方米左右，将这些场地作为中央蓄车场，供单车企业租用，用来存放、中转单车。

“如果街面上单车过多，则运至蓄车场存放；反之，如果街面单车数量无法满足市民需求，就将蓄车场内的车辆及时调运至有需求的停车点位。”虹口区交通管理中心相关负责人说，此外，中央蓄车场还设有维修中心和应急处置中心，检修人员在场地内对运回的污损车辆进行维修、清洗。

未来将设立小型蓄车点

考虑到中心城区土地资源稀缺，大型的空置场地比较少，今年，虹口区将开展设立“小型蓄车点”的试点工作，即在区内重要区域、重要点位周边道路或室内场所设置小型蓄车点，一般可以停放100辆左右单车。

据悉，小型蓄车点可以满足周边2公里区域内的重要点位单车的日常运维，对点位上车辆起到一个有效的调蓄作用，保证点位到蓄车点来回调运时间在半小时以内，从而大大提高运维速度，使得重要点位的单车数量保持在合理的范围。同时，小型蓄车点和中央蓄车场又可以保持有效联动。通过中央蓄车场和小型蓄车点的协调运维，确保全区共享单车管理更加科学、有效。