顾村公园早樱绽放|樱花节下周五开幕

新增临水赏樱景观“赏花指数”将及时发布

顾村公园早樱开放，吸引游客驻足拍照。 /晨报记者 陈征



晨报实习生 程敏 记者 申延宾

河津樱、春寒樱、迎春樱……最早一批盛开的早樱在顾村公园的樱花林里争相绽放。3月，又到了一年一度赏樱的好时节，这两天，不少市民纷纷前往公园错峰赏樱。

今年的樱花节将于3月16日至4月15日在顾村公园举行，以“樱满枝头花争艳”为主题，活动期间将举办“春知樱觉”、“赏樱选魁”、“心心相‘樱’”等七大主题活动，市民在赏樱之余，还可以参加樱花节摄影、诗歌比赛、青年交友活动、樱花时装秀等。

根据“指数”选赏樱时节

赏樱时遇上了下雨，不免有点扫兴；想看成片盛开的樱花林，来了却只有早樱片片飘落……为了能让市民们趁兴而来、尽兴而归，顾村公园在官网、微信上将特别开设“赏花指数”栏目，园方根据天气情况、公园樱花盛开情况、人流密度等，及时发布“赏花指数”，市民可以根据“指数”选择合适的赏樱时节。

“今年，最佳赏樱时节是在3月底、4月初，届时满园樱色必定会让游客流连忘返。”顾村公园负责人张忠说：“新引进的40株八重红枝垂樱，将带来别样的视觉盛宴，未来这片樱花林将带来像‘瀑布’般满树烂漫的视觉效果，樱花大道两侧的赏樱新景致和青蛙码头临水赏樱的新景观，让游客身临其境地感受樱花的浪漫。”

目前，顾村公园樱花种植面积1200余亩，共有82个樱花品种，1.2万余株樱花，共有五块赏樱区，分别位于郊野森林园、儿童嘉年华、森林运动园、森林漫步园和3号门，游客无论从哪个门入园都可以快速通往赏樱区。

将推出一系列体验活动

河津樱是粉红色、郁金樱是黄绿色、兰兰氏淡粉色、单瓣系列的早樱是白色……樱花其实是五颜六色的，为了能让市民全面体验樱花文化，顾村公园将推出一系列“樱花＋体育、文化等”体验活动。

上海樱花节第二届女子10公里路跑活动将于3月11日举行，届时3000多名来自各行各业的户外运动爱好者将奔跑在春日的樱花林里，这个集“最美季节”、“最美赛道”、“最美女性”的活动，也开启了运动赏樱新模式。

据介绍，樱花节期间，园方还将特别推出创新研发的“樱花可乐”，口感清淡柔和、香气清新如幽幽樱花香，让游客有沉浸式的感官体验； 樱花时装秀将在大草坪上演，高雅摩登的现代服饰，与烂漫樱花林相映成趣； 每周六的森林剧场有京剧、昆曲、评弹、相声等名家汇演，还有宝山“年糕”、罗泾“四喜凤”糕点等传统美食；此外，游客还可以免费获得宝山旅游纪念明信片，通过特制的樱花邮筒，寄给亲朋好友送出祝福。

公园门票实行平日票价

面对樱花节期间到来的大客流，为保障游客的出行安全和便捷，园方建议市民最好采用公共交通出行。从轨交7号线顾村公园站步行200-300米即可达到顾村公园2号门，公园周围多条地面公交线路也将增加班次、加大运力投放。对于自驾的游客，公园及周边共有5400个停车泊位，沿线还配套了停车诱导系统，游客可根据提示及时调整路线。

为体现政府项目的公益性、普惠性，樱花节期间公园门票仍实行平日票价，届时售票窗口将增至46个，确保游客5-10分钟内买票入园。游客还可以选择网络购票，在售票处刷身份证兑换门票即可入园，便捷又环保。在餐饮方面，除衡山北郊宾馆、园内餐厅、烧烤园等将提供餐饮服务外，公园还与某餐饮品牌合作，推出风味美食街，满足大客流的就餐需求。