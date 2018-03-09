健康|九价宫颈癌疫苗还在临床试验中

四价宫颈癌疫苗开打，“80后”预约者较多

记者 陈里予

晨报讯 四价HPV疫苗昨天开打！四价宫颈癌疫苗来了，九价疫苗何时能打？记者最新了解到，已有多个品种正在境内开展临床试验，正式上市还需要等待。不过，依然有不少女性追随九价，打飞的到香港打宫颈癌疫苗，对此沪上妇产科专家纷纷劝诫：风险高，需谨慎！

35岁的邱女士意外成为了上海首个打四价宫颈癌疫苗的市民。昨天一早，她来到红房子医院。邱女士是两个男宝的妈妈，她的母亲因罹患宫颈癌于七年前离开了人世。“听到四价HPV疫苗获批的消息真的很激动，现在终于可以正式接种，我就赶紧打听，真的一天都不想耽搁了。”昨日9时左右，邱女士走进医院非计划免疫门诊，经过医生一系列评估、签署接种同意书后，随后走进了接种室。

34岁的王女士昨天也来接种，此前她身边有不少年轻人出境去打HPV疫苗，前不久她还专门来医院进行了一次宫颈癌筛查。

红房子医院透露，医院非计划免疫门诊从昨天起同步开启，主张预约登记接种的方式，会优先给预约人群接种，前来接种的人群须现场进行一次评估，评估时专家会向接种者提问，包括有无性生活、是否怀孕、有无发热等症状，评估没问题方可接种，接种后也需留观30分钟方可离开。

不过，并非所有人都可以接种HPV疫苗。昨天有2名女性被筛查出HPV病毒阳性，随后前往其他科室进行治疗，排查是否有更严重的病变。“如果被筛查出HPV病毒阳性，可以边接种疫苗，边接受筛查，做进一步的病毒分型。”红房子医院宫颈疾病诊治中心副主任汪清说。

截至中午，红房子医院已收到预约117号，其中“80后”人群占比超50%。权威专家指出，随着疫苗的推广普及，我国宫颈癌发病率预计在20年内走低。来自上海三家三级妇产科医院（红房子、国妇婴、一妇婴）及肿瘤医院的数据显示，2017年1-9 月，新发宫颈癌数5300多例，其中，红房子医院2948例，而上海市户籍新发病率为10万分之4.9，属于发达国家水平。

四价宫颈癌疫苗来了，九价（HPV-6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58九种病毒何时露面？记者了解到，九价宫颈癌疫苗还在临床试验阶段。

为了追随九价宫颈癌疫苗，不少女性打飞的到香港打宫颈癌疫苗。对此沪上妇产科专家纷纷劝诫：疫苗不良反应高，对储存运输条件要求也很高，一定要慎重。（网站首页图：晨报资料图片，与本文无关）