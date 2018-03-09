厉害了，上海！去年生产总值突破3万亿大关

成为中国首个超3万亿城市





记者 谢克伟

晨报讯 《2017年上海市国民经济和社会发展统计公报》昨日发布。《公报》显示，2017年上海生产总值（GDP）全年实现30133.86亿元，比上年增长6.9%，增速与上年持平。这标志着上海成为我国首个经济总量超过3万亿元的城市。

上海生产总值首次突破3万亿元，反映出上海的经济中心地位愈发巩固，更加有利于优势资源集聚。而资料显示，从2012年的2万亿元跃升至3万亿元，上海只用了五年时间，并且是在金融危机后全球经济复苏长期普遍乏力的背景下，取得这样的成绩实属不易。

在具体增速方面，2017年，上海生产总值比上年增长6.9%，保持了较为平稳的经济增速，既展现出经济增长较强的韧性，又反映出经济发展将焦点从增速转移到发展质量上来。其中，第二产业和第三产业增加值分别比上年增长5.8%和7.5%，实体经济发挥了重要的核心支撑作用。而房地产热在“房子是用来住的，不是用来炒的”指挥棒作用下也显著消减，商品房销售面积下降37.5%，房地产开发投资占固定资产投资的比重也比上年回落1.7个百分点。

值得注意的是，《公报》 还显示，第三产业增加值占上海生产总值的比重为69.0%。按常住人口计算的上海市人均生产总值为12.46万元。（网站首页图：晨报资料图片）