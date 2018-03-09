英国警方确认俄前间谍神经毒剂中毒-英首相确认，如发现俄罗斯牵涉其中，可能考虑抵制俄罗斯世界杯

晨报记者 徐惠芬 综合报道

震惊英国的前俄罗斯特工中毒案有新进展。英国警方7日披露，这位前特工接触的有毒物质为一种神经毒剂，他33岁的女儿和一名警方也因这种毒剂目前昏迷不醒。

英国首相特蕾莎·梅同一天确认，如果发现俄罗斯牵涉其中，英国政府可能考虑在官方层面抵制今年俄罗斯主办的世界杯足球赛。

父女两遭有针对性袭击

当地时间7日，英国国家警察局反恐警务总监马克·罗利向媒体披露，让66岁的瑟吉·斯科瑞帕尔生命垂危的是一种神经毒剂。这种剧毒化学物质可以阻止神经系统工作，并关闭身体功能，通常通过口腔或鼻子进入人体，也可通过眼睛或皮肤吸收。

除了这位前俄罗斯特工外，他33岁的女儿尤丽拉·斯科瑞帕尔也因这种神经毒剂昏迷不醒。尤丽拉是斯科瑞帕尔唯一的女儿，此前，斯科瑞帕尔的妻子和儿子因为车祸已先后过世。

罗利表示：“（我们）正以蓄意谋杀（为调查方向）加以应对。同样确认的是，我们认定这两人遭到有针对性的袭击。”

消息人士7日告诉英国天空新闻频道，第一个发现这对昏迷父女的警察目前情况也病情危急，在重症监护室接受救治。

《泰晤士报》报道称，斯科瑞帕尔的情况不容乐观，他女儿和警察的情况稍微好一点。

神经毒剂或藏在礼物中

罗利称，目前警方掌握了这种神经毒剂的具体情况，但现阶段不会对外公布这些信息。

另据英国《每日邮报》8日报道，该神经毒剂很可能“藏”在其女儿从俄罗斯带回的礼物里。有朋友在酒吧给了尤丽拉这份礼物，让她带回英国给她父亲。

尤丽拉是个商人，生意主要在莫斯科。这次到英国拜访父亲时，两人在Zizzi餐馆或者购物中心打开了这份礼物，结果中毒。

警方称，很明显，该毒杀案件具有明确的目标针对性，目前没有证据表明对公众有广泛的健康风险。

可能引发外交危机

现在，外界关注点之一为，谁是这起毒杀案件的主谋？

由于瑟吉·斯科瑞帕尔身份敏感，是一名双面间谍，在俄罗斯军事情报机构工作的他又为英国军情六处服务，英国媒体分析称，不排除这事件背后的主谋是俄罗斯政府，而这可能在英国引发一场全面的安全与外交危机。

英国外交大臣鲍里斯·约翰逊已在6日表示，将彻查此案，并说，如果发现克里姆林宫对此负责，英国将予以“强有力的回应”。英国政府还召开了“眼镜蛇”高层紧急会议，听取有关中毒事件调查的最新汇报，并进行讨论。鲍里斯的表态引起了俄罗斯的强烈反应。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃形容鲍里斯是胡言乱语。

英国内政大臣安伯·拉德7日呼吁保持头脑冷静，说调查人员会回应“证据而不是传言”。

英国首相特蕾莎·梅同样关注这一事件。她同一天确认，如果事件背后发现俄罗斯的影子，英国政府可能考虑抵制在俄举办的世界杯足球赛，“取决于调查结果……政府可能会看看是否派（内阁）大臣和其他高官参加俄罗斯世界杯”。

“不可能是普京指使”

不过，从俄罗斯到英国政治避难的瓦勒瑞·莫若泽夫分析认为，该案背后不可能是俄罗斯总统普京，“对普京来说，斯科瑞帕尔无足轻重”，根本不可能下令对他下手。

在莫若泽夫看来，倒可能是俄罗斯流亡人员所为。莫若泽夫说，自己见过斯科瑞帕尔几次，“他没有退休，现在还在干活，而且与俄罗斯大使馆的军事情报官员也有接触。对俄罗斯流亡人员来说，他的公司是个威胁，很可能因此要把他除掉。”

也有分析认为，可能是以前被斯科瑞帕尔出卖的前同事，找他报复来了。据俄罗斯媒体报道，斯科瑞帕尔向英方透露了在欧洲行动的俄罗斯情报人员的信息，尤其是他们的秘密碰头点、地址和密码。

斯科瑞帕尔于2004年12月被捕，并在2006年被判13年监禁。2010年，美国和俄罗斯开展交换被捕特工行动，斯科瑞帕尔是其中一名，并在交换行动后来到英国避难。