外交部长王毅答中外记者提问

大道之行，天下为公

据新华社北京3月8日电

2018年3月8日，十三届全国人大一次会议在两会新闻中心举行记者会，邀请外交部长王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问。

《人民日报》记者：党的十八大以来，外交工作取得了前所未有的重大成就，赢得了全国人民普遍赞誉。2018年是十九大之后的开局之年，你能否透露今年的中国外交将有哪些亮点？

王毅：党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央正确领导下，我们走出了一条具有中国特色、中国气派、中国风格的大国外交之路，为维护国家主权和人民利益，为服务国内改革发展大局发挥了重要作用，取得了历史性成就。去年10月，习近平总书记在中共十九大报告中强调，我们要同各国一道，共同建设新型国际关系、共同构建人类命运共同体，这就是新时代中国特色大国外交的目标。

2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年。中国外交将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，拿出新作为，展现新气象。今年的中国外交亮点主要体现在四大主场活动上。

一是4月在海南举行博鳌亚洲论坛年会，主旋律是改革开放。今年恰逢中国改革开放40周年，本届年会将总结改革开放成功经验，展示新时代深化改革、扩大开放的新前景。

二是6月在青岛举行上海合作组织峰会，主旋律是弘扬“上海精神”。扩员后的上合组织将重温互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，开启上合组织发展壮大的新征程。

三是9月在北京举行中非合作论坛峰会，主旋律是“一带一路”。非洲各国的兄弟姐妹将会以峰会为契机，全方位参与“一带一路”建设，为中非全面战略伙伴关系注入新动力。

四是11月在上海首次举行中国国际进口博览会，主旋律是市场开放。中国将向世界张开双臂，展现市场潜力，欢迎各国参与和分享中国发展的新机遇。

2018年中国外交的大幕已经拉开，新时代的中国外交将为中国自身发展营造更好外部环境，为人类进步事业提供更多正能量。

路透社记者：中国可以发挥什么作用鼓励朝美进行直接谈判？中方是否认为美方应该撤离驻韩的美军？

王毅：半岛问题是当前国际社会最关注的一个话题。朝韩双方抓住冬奥会契机，展开一系列密集互动，南北关系迅速解冻，为冰封已久的半岛局势注入了久违的暖流。发生这样的变化有人似乎感到困惑，其实是情理之中。冬奥会期间，朝鲜没有进行新的核导试验，美韩也暂停了针对朝方的军演。事实证明，中方提出的“双暂停”倡议是一剂对症下药的良方，为南北改善关系营造了最基本的条件。

现在，半岛问题的解决终于朝着正确方向迈出了重要一步。我们对朝韩双方为此作出的努力予以充分肯定和支持。接下来的关键，是各方积极呼应，形成合力，共同把半岛局势重新纳入和平稳定的轨道，把半岛核问题重新纳入对话解决的轨道。为此，我们呼吁各方尤其是美朝双方尽快进行接触和对话。各方沿着“双轨并进”的思路，既坚持半岛无核化目标，又积极构建半岛和平机制。在推进无核化的进程中同步对等解决各方包括朝方的合理安全关切。这既是中方的一贯立场，也是联合国安理会决议中确定的目标。

中央电视台记者：党的十八大以来，习近平总书记亲力亲为开展元首外交，推动我国国际地位和影响得到历史性提升。你怎么看待中国元首外交的重要作用和影响？

王毅：元首外交是国际交往的最高形态，有着其他交往无法替代的重要作用和战略价值。党的十八大以来，习近平主席作为中国特色大国外交的总设计师，亲自擘画和推进了精彩纷呈的元首外交，遍访世界57个国家，接待了110多位外国元首访华。这些重大外交活动，不仅极大增进了国际社会对中国的了解，有效提升了中国的国际地位和影响，也为解决当今许多全球性问题指明了方向。而习主席本人的领袖风范和人格魅力，使许多不同社会制度、文化背景的领导人都成为了他的好朋友，成为了中国的好朋友。

2018年，除了主持四大主场活动之外，习主席还将赴南非、巴布亚新几内亚和阿根廷出席金砖国家领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议以及二十国集团领导人会晤。我们相信，习主席亲力亲为的元首外交将会进一步展现为人民谋福、为国家负责、为世界担当的博大情怀，书写新时代中国特色大国外交的崭新篇章。

彭博社记者：关于美中贸易战，美方表示愿意采取一切工具防止中国破坏国际竞争。请问中国是否愿意采取一切工具反击？

王毅：作为外长，我有责任首先重申中方对美政策。中美双方达成的重要共识是，双方都认为，中美在维护世界和平、稳定、繁荣方面拥有广泛共同利益和重要责任。双方将在互利互惠基础上拓展各领域合作，在相互尊重基础上管控好分歧矛盾，加强两国人民之间的相互了解和友谊，合作应对重大地区和全球性挑战，推动中美关系持续健康稳定发展。

中美之间主要是合作。两国人民之间有着非常广泛和密切的交往。美国盖洛普民调最新数字表明，美国民众对中国的好感度超过了50%，这是近30年来最高的。我希望大家更要看到这些积极因素。作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美合作将造福两国，惠及世界。如果说中美之间有竞争的话，也应该是良性和积极竞争，这在国际交往中也是正常的。换句话说，中美可以有竞争，不必做对手，更需当伙伴。

中国将坚持走自己选择的发展道路，中国的发展振兴不可阻挡，这已是国际社会的普遍认知。美国一些人认为中国因此要取代美国在国际上的作用，这是根本性的战略误判。我们走的是中国特色社会主义道路，核心要义是坚持和平发展，成功之处在于合作共赢，这与传统大国曾经走过的路完全不同，正在得到越来越多国家的认同和欢迎。中国越发展，越能为世界做贡献。中国实现自身现代化的路还很长，不会也不必去取代美国的作用。双方应在遵守中美三个联合公报和双方各项共识的基础上相互尊重，优势互补，合作共赢。中美关系数十年来历经风雨，但对话与合作始终是主线，因为这是唯一明智也是现实的选择。

《环球时报》记者：近年来，中国各领域影响不断上升，十九大后国人对未来更加充满期待，但国际上也有人炒作新一轮“中国威胁论”。你如何回应上述说法？

王毅：过去几十年，西方一直在对中国作出各种评判和预测，归纳起来无非一种是“中国崩溃论”，一种是“中国威胁论”。随着中国的持续发展，“中国崩溃论”自己先崩溃了，变成了一个国际笑柄。“中国威胁论”虽然有了新的翻版，但却更加不得人心。因为事实胜于雄辩。

事实是什么？那就是：中国是全球经济增长的主要贡献者，年均贡献率达到30%以上，超过美国、日本以及欧元区国家的总和； 中国是全球减贫事业的主要贡献者，贡献率超过70%，创造了人类历史上的奇迹； 中国是维护世界和平的主要贡献者，成为安理会五常中派出联合国维和人员最多的国家，维和经费出资居世界第二位；此外，在过去5年中，中国还通过提出共建“一带一路”等重大倡议，成为参与全球治理、维护贸易自由化和开放型世界经济的主要贡献者。

对于这些事实，只要不怀有偏见，不奉行双重标准，从中看到的决不是什么威胁，而是满满的机遇。所谓“中国威胁论”可以休矣。

共同社记者：今年是中日和平友好条约缔结40周年，中日领导人是否实现互访？中方希望今后的中日关系如何发展？

王毅：这段时间，日本方面采取了更为清晰、更为积极的对华政策，中日关系出现难得的改善势头，中方对此表示欢迎。只要日方不犹豫、不折腾、不倒退，客观对待和认同中国的发展，中方愿意与日方相向而行，共同推动两国关系回到健康、稳定的发展轨道。

今年是中日和平友好条约缔结40周年。40年前的条约，以法律形式确认了正确对待历史、坚持一个中国等中日关系正常化时规定的各项政治原则，明确了两国和平共处、世代友好的大方向。不忘初心，方得始终。40年后，站在承前启后的历史关口，希望日方能够政治上讲信用，行动上守规矩，切实维护好两国关系的政治基础，并且把“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识真正落到实处。我相信，只要中日关系持续改善，两国高层往来自然水到渠成，和平友好也将重新成为两国关系的主旋律。

中新社记者：这几年国内民众对领保工作给予许多赞许，同时期待也更多，但也有舆论认为民众应该对领保工作要有理性认识。你对此怎么看？

王毅：领保是每年的必答题，关系到人民群众的利益，关系到千家万户的幸福。作为外交部，做好领保工作是我们义不容辞的责任。

2017年，中国内地居民出境达到1.3亿人次。面对越来越繁重的领保任务，我们坚持以人民为中心，持续打造由法律支撑、机制建设、风险评估、安全预警、预防宣传和应急处置六大支柱构成的海外中国平安体系。去年一年，外交部总共处理了7万多起领事保护与协助案件，包括从火山喷发的印尼巴厘岛协助游客安全回国，从遭遇飓风灾害的多米尼克把侨胞转移到平安地区。12308领保热线接听了17万通来电，比2016年增加了10万通。预防是最好的保护。外交部去年共发布各类海外安全提醒1000多条，把大量风险化解在公民踏出国门之前。

2018年，领保工作将在打造海外平安体系的道路上继续前行。我在这里宣布三个利民的好消息：

第一是外交部正在推进领事保护与协助的立法工作，将在“两会”之后向社会公开征求意见，欢迎大家踊跃参与，提出宝贵意见。

第二是我们将在已经开通的中国领事服务网、12308微信版、“领事之声”微博等平台基础上，很快推出12308的手机APP，为大家提供更便捷的贴身服务。

第三是从明天开始中国所有驻外使领馆将统一大幅下调中国公民办理领事认证的费用，降幅达到三分之二，初步估算每年将为中国公民和企业节省上千万元人民币。

新华社记者：习近平总书记在十九大报告中指出，全面推进中国特色大国外交，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。你如何展望今后一个时期的中国特色大国外交？

王毅：习近平总书记在党的十九大报告中强调，中国共产党不仅要为中国人民谋幸福，也要为人类进步事业而奋斗。中国共产党始终把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命。

秉持这样的信念和担当，我们将进一步拓展广阔的格局。中国将在为自身发展营造更好外部环境的同时，放眼全球、胸怀世界，与各国携手构建人类命运共同体，把建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作为中国外交的总体方向和目标。

我们将进一步展现博大的胸怀。无论发展到什么程度，中国都会坚持大小国家一律平等，坚持尊重不同文明体制，坚持正确义利观，反对以大欺小，反对恃强凌弱。为弱小国家主持公道，帮助欠发达国家实现发展。

我们将进一步发挥积极的作用。中国将顺应国际社会越来越多的期待，秉持共商共建共享的全球治理观，更加积极地参与全球治理体系的改革建设，更加建设性地参与地区和国际热点问题的政治解决，更加有效地与各方携手应对各种全球性挑战。

大道之行，天下为公。我们将坚定不移维护好国家主权和民族尊严，坚定不移站在国际正义和人类进步一边，坚定不移做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。（网站首页图：新华社图片）