图集：习近平参加山东代表团审议

来源：新华网



3月8日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议山东代表团的审议。在“三八”国际劳动妇女节到来之际，习近平代表党中央，向参加全国两会的女代表、女委员、女工作人员，向全国各族各界妇女同胞，致以节日的祝贺和诚挚的祝福。这是习近平同女代表亲切交谈。新华社记者 姚大伟 摄



3月8日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议山东代表团的审议。 新华社发（盛佳鹏 摄）



3月8日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议山东代表团的审议。 新华社发（盛佳鹏 摄）



3月8日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议山东代表团的审议。在“三八”国际劳动妇女节到来之际，习近平代表党中央，向参加全国两会的女代表、女委员、女工作人员，向全国各族各界妇女同胞，致以节日的祝贺和诚挚的祝福。这是习近平同女代表亲切交谈。新华社记者 姚大伟 摄



3月8日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议山东代表团的审议。在“三八”国际劳动妇女节到来之际，习近平代表党中央，向参加全国两会的女代表、女委员、女工作人员，向全国各族各界妇女同胞，致以节日的祝贺和诚挚的祝福。这是习近平同女代表亲切交谈。新华社记者 姚大伟 摄