“草鞋电工”人大代表

来源：中国青年网

【编者按】

两会进行时,建言献策，你有什么好的想法?大到国家规划、小到柴米油盐，各方建言纷至沓来。我们采访了人大代表、政协委员们，一起来听听他们的两会声音!

全国人大代表宁启水，陕西省山阳县南宽坪镇安家门村党支部书记、国网宽坪供电所员工。

我是宁启水，

是陕西省山阳县南宽坪镇安家门村党支部书记，

也是国网宽坪供电所员工，

主要负责

南宽坪镇万佛山及周边

4个村庄、480户人家的

抄表收费、线路维护与日常服务。

这份工作，我一干就是19年。

村里面通路前，

仅抄表收费这一项工作，

每月至少15天走在路上，

每天至少跑20多公里。

19年间，

我穿坏的草鞋有120多双，

用双脚走过的距离超过7万公里。

这份工作很辛苦，

但带给我许多荣誉，

全国五一劳动奖章、

陕西省道德模范

……

可我认为，

我只是做了件平凡的事。

今年，作为一名来自基层的人大代表，

我带着父老乡亲们的新期待，

来到首都北京。

作为电力工人，

我一直关注电能替代。

我国电能替代的潜力巨大，

通过电能替代，

能减少环境污染，

有效解决弃风弃光等问题，

为绿色发展立新功。

自1999年工作以来，

我见证了我们镇的电力发展，

我们推广的光伏发电，

成为绿色发展的代表之一。

南宽坪镇是深度贫困的乡镇，

虽然这几年，

在脱贫攻坚上发生了很大的变化，

但我们的农网改造还没有全覆盖。

有些村中低压线路供电距离长，

电力设施比较落后，

配变容量不足、电压不稳，

影响我们乡村的发展。

所以，我希望

加大农村电网改造力度。

通过电网改造，

让户户拥有“动力电”，

农民就可以用小型粉碎机加工粮食，

客商也可以到农村投资办厂，

农民脱贫致富更有动力。

在我看来，过去五年，陕西省脱贫攻坚取得了很大的成绩，农村基础设施逐渐得到完善，但能源消耗、环境污染等问题依然有待解决。我认为，绿色发展对于陕西偏远的贫困地区十分重要，关于绿色发展，我有一些具体的建议：

一是关于加大电能替代力度，推进实施再电气化战略的建议。电能替代是再电气化的重要途径,是能源消费革命的基本方向,电能是清洁、高效、便捷的二次能源，终端利用效率在90%以上，创造经济价值的效率为石油的三倍。因而，电能替代对推动能源绿色低碳转型、保护生态环境、提高经济社会发展效率效益，意义重大。

二是关于加快推进陕北到湖北特高压外送通道建设，促进陕西清洁能源健康发展的建议。陕西是能源资源大省,风能、太阳能可开发规模分别为3800万千瓦、3500万千瓦，均高度集中在陕北、特别是榆林地区，资源总量约占全省的70%。

由于输电通道建设相对滞后，严重制约了清洁能源发展，迫切需要以榆林为能源送端，加快推进特高压外送通道建设，实现电力规模外送、互补互济。

作为电力系统的一名基层职工，

我能当选全国人大代表，

压力很大，责任更大。

我感谢老百姓的信任，

作为最基层的代表，

我一定会发挥代表作用，履行代表责任，

把基层人民群众的意愿和呼声带到会上，

做好基层群众的代言人!

记者：杨月 胡云茹(实习) 张潼