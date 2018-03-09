你关心的这些事习近平很挂心

我最牵挂的还是困难群众

新年之际，我最牵挂的还是困难群众，他们吃得怎么样、住得怎么样，能不能过好新年、过好春节。我也了解，部分群众在就业、子女教育、就医、住房等方面还面临一些困难，不断解决好这些问题是党和政府义不容辞的责任。

——二〇一七年新年前夕，习近平在新年贺词中指出

脱贫攻坚要统筹解决好具体问题

脱贫攻坚工作进入目前阶段，要重点研究解决深度贫困问题。实施整村搬迁，要规划先行，尊重群众意愿，统筹解决好人往哪里搬、钱从哪里筹、地在哪里划、房屋如何建、收入如何增、生态如何护、新村如何管等具体问题。

——2017年6月21日，习近平在山西考察工作时强调

全面小康路上不能忘记每一个民族、每一个家庭

我们搞社会主义，就是要让各族人民都过上幸福美好的生活。全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在贫困地区，特别是在深度贫困地区，无论这块硬骨头有多硬都必须啃下，无论这场攻坚战有多难打都必须打赢，全面小康路上不能忘记每一个民族、每一个家庭。

——2018年2月11日，习近平在四川考察调研时指出

扶贫必扶智

扶贫必扶智。让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。

——2015年9月9日，习近平在给“国培计划（2014）”北京师范大学贵州研修班参训教师的回信中指出

教育公平是社会公平的重要基础

教育公平是社会公平的重要基础，要不断促进教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义。

——2016年9月9日，习近平在北京市八一学校看望慰问师生时指出

就业是最大的民生

就业是最大的民生。要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾，鼓励创业带动就业。提供全方位公共就业服务，促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创业。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点

保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点，要采取针对性更强、覆盖面更大、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。要从实际出发，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断提高公共服务共建能力和共享水平，织密扎牢托底的民生保障网、消除隐患，确保人民群众安居乐业、社会秩序安定有序。

——2016年2月，习近平在江西调研考察时的讲话

解决好大医院“战时状态”

人民群众对医疗服务均等化愿望十分迫切。像大城市的一些大医院，始终处于“战时状态”，人满为患，要切实解决好这个问题。

——2014年12月13日，习近平在江苏镇江进行调研时指出

提高养老院服务质量

提高养老院服务质量，关系2亿多老年人口特别是4000多万失能半失能老年人的晚年幸福，也关系他们子女工作生活，是涉及人民生活质量的大事。

——2016年12月21日，习近平在中央财经领导小组第十四次会议上强调

房子是用来住的、不是用来炒的

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。