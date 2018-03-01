未来优秀教师从哪里来？3位专家聚焦师范教育 | 代表委员说

振兴师范教育，国家要在政策、经费等方面给予更大力度的支持。师范教育是教师队伍的“工作母机”，全面深化新时代教师队伍建设改革，必须大力支持师范院校强基固本、提质增效，从而更好地发挥师范院校强师兴国的主体作用，办好人民满意的教育。

由于受历史发展、自然条件、地方财力等诸多因素的影响，广大农村特别是老少边穷地区教师，无论工资待遇还是生活工作条件都相对更差。有调查显示，接近90%的农村教师对自己的总体收入不满意或很不满意。因此，农村地区教师队伍不太稳定，优秀年轻师资更是下不去、留不住，直接影响了师范院校毕业生到农村地区从教的意愿。

在经费方面，向师范院校进行倾斜，提高拨款水平，保障师范院校培养出高水平的师资队伍。同时，对师范生和青年教师，尤其是在老少边穷地区工作的教师的工作待遇和生活条件，要进一步改善，解决其后顾之忧。此外，还要营造全社会尊师重教的氛围，让教师有荣誉感、获得感、幸福感、尊严感，让教师职业成为人们羡慕的职业，吸引更多优秀人才进入教师队伍。