未来优秀教师从哪里来？3位专家聚焦师范教育 | 代表委员说

全国人大代表、河南师范大学党委书记
赵国祥
由于受历史发展、自然条件、地方财力等诸多因素的影响，广大农村特别是老少边穷地区教师，无论工资待遇还是生活工作条件都相对更差。有调查显示，接近90%的农村教师对自己的总体收入不满意或很不满意。因此，农村地区教师队伍不太稳定，优秀年轻师资更是下不去、留不住，直接影响了师范院校毕业生到农村地区从教的意愿。
在经费方面，向师范院校进行倾斜，提高拨款水平，保障师范院校培养出高水平的师资队伍。同时，对师范生和青年教师，尤其是在老少边穷地区工作的教师的工作待遇和生活条件，要进一步改善，解决其后顾之忧。此外，还要营造全社会尊师重教的氛围，让教师有荣誉感、获得感、幸福感、尊严感，让教师职业成为人们羡慕的职业，吸引更多优秀人才进入教师队伍。
全国政协委员、西北师范大学校长
刘仲奎
师范院校要凸显教师教育特色，这是安身立命之本，但也要意识到，那种固守在传统师范教育体系，关起门来办师范的老路是行不通的。师范院校必须有效对接新时代区域基础教育发展的新变化、新需求，服务地方经济社会发展。
地方师范院校应提升师范生培养精准度，按需培养，尤其是针对农村紧缺薄弱学科教师、民族地区双语教师培养，补齐基础教育师资短板。进一步改进师范生招生模式，采取大类招生、二次选拔的方式，选拔本校更多有志从教的学生进入特定模块进行集中培养，同时进一步加强优秀本科毕业生免试攻读教育硕士的力度。
全国政协委员、重庆第二师范学院校长
杜惠平
如果期望未来的教师不是照本宣科，能够开展以学习者为中心的教学，那么师范院校就应该首先变革教学模式，让未来的教师体验到如何开展自主探究、合作教学，如何启发、培养学生兴趣。
探索实行定向师范生动态管理制度，允许定向师范生和非定向师范生在校期间进行二次选择；对一些特殊专业应做好面试，以保证其专业水平。此外，建立完善定向师范生的学业情况刚性考核指标，对不能完成指标的应通过必要的清退机制予以清退。